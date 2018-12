Parlamentul a stabilit plafonarea dobanzilor la credite

Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea motiunii de cenzura a inceput cu o disputa procedurala Foto: Arhiva. Senatorii si deputatii s-au reunit în plen pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila. Suntem în direct acum cu Alina Stanuta, aflata la Palatul Parlamentului. Buna dimineata,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in plen, un proiect de lege al senatorului Daniel Catalin Zamfir, care prevede limitarea dobanzilor pe care institutiile de credit le pot percepe pentru imprumuturi. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, asa ca legea merge la promulgare…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, introducerea in legislație a unui amendament susținut de PSD-ALDE potrivit caruia dobanda anuala efectiva (DAE) la creditele de consum va fi de maximum 50% pentru creditele de pana la 15.000 de RON.Proiectul va intra la vot final de la ora 12.00.…

- Posibila trimitere de trupe romanesti in Qatar Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache , a declarat astazi ca Parlamentul urmeaza sa aprobe trimiterea de trupe românesti în Qatar. Deputatul a mentionat ca este o solicitare venita din partea presedintelui Klaus Iohannis.…

- Mesaje la sedinta solemna dedicata celebrarii Centenarului Marii Uniri Foto: Agerpres. Cele mai înalte autoritati ale statului au transmis astazi mesaje la sedinta solemna a Senatului si Camerei Deputatilor dedicata celebrarii Centenarului Marii Uniri. În timp ce seful statului…

- Vot final in Parlament, pe Autostrada Unirii, Iasi-Targu Mures. Este prima autostrada care ar urma sa se contruiasca printr-o lege, daca proiectul va fi promulgat de presedintele Klaus Iohannis. Autostrada Unirii ar urma sa se finanteze de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,…

- Deputatii au stabilit obligatiile de plata pentru muncitorii straini Camera Deputatilor a stabilit, în calitate de for decizional, reducerea obligatiilor de plata pe care le are un angajator în cazul muncitorilor straini. Initiativa a fost sustinuta de toate grupurile parlamentare, care…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…