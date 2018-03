Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a premiat ieri, in cadrul Galei EduFIN care a fost organizata la Palatul Parlamentului, cele mai bune proiecte și programe in domeniul educației financiare. In deschiderea acestui eveniment, Președintele ASF, domnul Leonardo Badea, a declarat ca Autoritatea…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Capital TV, emisiune economica realizata de Claudiu Șerban și difuzata Romania TV, a fost desemnata cea mai buna emisiune de educație financiara din 2017. Premiul a fost primit de Claudiu Șerban in cadrul galei EduFin, ținuta la Palatul Parlamentului și organizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Valoare subventie virata de AEP in contul fiecarui partid politic, in prima decada a lunii martie 2018 – 13.476.154,50 lei. TOTAL – Valoare subventie rezultata in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- Prezent la emisiunea Capital TV, Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a aratat de ce constituirea unui corp al constatatorilor de dauna independenți reprezinta un caștig al clienților companiilor de asigurari, dar și un lucru pozitiv pentru piața de profil.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF- pregateste un set de masuri ce vizeaza imbunatatirea legislatiei asigurarilor obligatorii de locuinte. Decizia survine ca urmare a gradului mic de incheiere a poliței obligatorii de asigurare a locuinței. In prezent, la nivel national, circa 80%…

- Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), organizatia ”a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor. Astfel, cadrele didactice, membre de sindicat din aproximativ 1.000 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea…

- Lansarea licitatiei de proiecte culturale si sportive in vederea acordarii finantarii nerambursabile din fonduri alocate de Comuna Ghiroda pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta:…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referinta tin cont de experienta conducatorilor auto, grupa de varsta…

- Amendamentele depuse la Ordonanta 91 pentru modificarea Legii 153 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice sunt rezonabile si corecte si speram sa se tina cont de ele in interesul sistemului de invatamant, in caz contrar vom folosi parghii pentru a protesta, a declarat, luni, Marius…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat la sfarsitul saptamanii trecute tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. „Tarifele de referinta au fost calculate,…

- O profesoara de limba romana din Romania se numara printre cei noua dascali din lume care au primit titlul de ,,Profesor inovator in Educatie” in cadrul competitiei mondiale: ,,Global e-Innovation Teacher Award” 2017.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat vineri tarifele de referinta pentru politele asigurarilor de raspundere civila auto obligatorii (RCA). Tariful mediu pentru persoanele juridice este cu 9% mai mare decat cel din 2017, iar cel pentru persoanele juridice - cu 11% mai mare, informeaza…

- MAJORARI…Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat tarifele de referinta pentru politele asigurarilor de raspundere civila auto obligatorii (RCA). Conform informatiilor prezentate, tariful mediu pentru persoanele fizice este cu 9% mai mare decat cel din 2017, iar cel pentru persoanele juridice…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele de asigurare auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. 1 1 0 1 0 0

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Politele se scumpesc cu pana la 11%. Asigurarile medii pentru persoane fizice este de 756 lei, comparativ cu 692 lei pana acum. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Soferii sub 30 de ani cu masini puternice, cu motor de 2.500 cc sau mai mult vor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referința pentru polițele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 și a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referința au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica, vineri, tarifele de referința pentru polițele auto obligatorii (RCA). Astfel, in cazul persoanelor fizicce se inregistreaza o crestere de 9% a tarifului, in timp ce in cazul persoanelor juridice tariful creste cu 11%. Tariful de referința mediu ponderat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora.

- FSLI, pregatita de proteste Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt anunta ca a decis declansarea actiunilor de protest, pe fondul scaderii nivelului de trai al angajatilor din Educatie. Federatia sindicala sustine ca majorarea salariala din ianuarie nu poate sa acopere…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a respins numirea lui Grigore Chis la conducerea casei de brokeraj clujene BRK Financial Group (BRK), functie pe care acesta a mai detinut-o in perioada 2009-2015. “Consiliul de Administratie va adopta cat mai curand posibil o hotarare cu…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- O campanie inițiata de fundația World Vision Romania se va desfașura in județul Vaslui in perioada aprilie-iunie și se va adresa in special parinților de elevi, in vederea evitarii situațiilor de renunțare la frecventarea cursurilor. “Cele mai multe cazuri de abandon școlar sunt legate de familiile…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- "Imobilul "Palat Elisabeta" a fost pus la dispoziția Majestații Sale Regelui Mihai I, in calitatea sa de fost șef al statului roman, pe durata vieții Majestații Sale, conform Legii nr. 406/2011 – privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman. Regia…

- Casa Regala a Romaniei va putea folosi Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. "Imobilul "Palat Elisabeta" a fost pus la dispoziția Majestații Sale Regelui Mihai I, in calitatea sa de fost șef al statului roman, pe durata vieții Majestații Sale, conform Legii nr. 406/2011 – privind acordarea…

- La nivelul anului trecut, au fost sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. De asemenea, o companie (AEM SA) a aplicat la programul de clementa, aducand dovezi ce au condus la solutionarea cazului, si a beneficiat…

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se pregatește sa faca o serie de schimbari importante pe piața RCA. Șoferii “periculoși” ar urma sa plateasca polițe mai scumpe, iar cei prudenți s-ar putea bucura de reduceri mari ale tarifelor.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Șoferii pot sa vada pe internet in ce clasa de asigurari li se incadreaza mașina Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus la dispozitia asiguratilor un instrument pe internet prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, incepand de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. Instrumentul poate fi…

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea de catre Ligatne Limited (Cipru), companie controlata indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a traderului local de gaze Covi Construct 2000 SRL de la actionarii actuali, Forsalos Holdings Limited, Elena Raluca Patrascu si Mircea Sandulescu.…

- Profesori din Romania sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii iar cu o asemenea pozitionare in grilele de salarizare a celor care pregatesc viitoarea forta de munca sansele sa ajungem in randul tarilor cu nivel de trai ridicat tind catre zero, atrag atentia reprezentantii…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii, formarii…

- Timișul are exact 14 reprezentanți in Parlamentul Romaniei, fara cei de la minoritați. Tu știi exact ce au facut, intr-un an de cand și-au preluat mandatele, cei pe care i-ai trimis sa-ți faca viața mai buna? deBanat.ro iți prezinta, pe rand, activitatea aleșilor tai. Marilen Pirtea, deputat PNL, este…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Guvernul a adoptat in august aceasta ordonanta, aratand ca agentiile de turism care isi desfasoara activitatile pe teritoriul national si comercializeaza catre consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligatia sa asigure furnizarea serviciilor turistice…

- Ministerul Finantelor precizeaza ca plafonul de scutire de TVA ramane de 220 de mii de lei pe an si nu creste la 300 de mii de lei, dupa cum trebuia sa se intample conform deciziei consiliului Uniunii Europene. Actul normativ prin care se poate pune in practica aceasta decizie se afla inca…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), cel mai mare jucator din piata locala de asigurari, i-a reinnoit mandatul lui Mihai Tecau la conducerea Omniasig pentru inca patru ani. Tecau este CEO al Omniasig din mai 2012, dupa ce anterior a fost CEO la BCR Asigurari, si a fost avizat de Autoritatea…

- "PNL a finalizat contestatiile la CCR pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei agentii in perioada 2007 - 2013 de catre parlamentari ai Romaniei. Practic, faradelegea PSD a marcat intr-un mod nemaiintalnit…

- Mihai Gotiu a citit in Senat o petitie semnata de 65.000 de persoane: PSD si ALDE au incercat sa ma blocheze Senatorul USR Mihai Gotiu a citit, marti, in plen, in timpul dezbaterilor la modificarea Legii 303/2004, o petitie, cei aproximativ 65000 de semnatari cerandu-le senatorilor sa se disocieze"…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…