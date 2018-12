Parlamentul a plafonat dobanzile la credite. Romanilor le-ar putea fi mai greu sa se imprumute

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii pensiilor nu va intra, miercuri, in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, asa cum a anuntat cu o zi inainte presedintele Comisiei de munca a Camerei Adrian Solomon, informeaza surse parlamentare, preluate de Agerpres. Proiectul de lege nu se afla pe ordinea de zi a plenului,…

- Legea Pensiilor ar fi trebuit sa fie votata astazi, in Camera Deputaților, for decizional, dar votul a fost amanat! Decizia a fost anunțata de Florin Iordache, de la PSD, vicepreședinte al Camerei. Motivul oficial: raportul Comisiei pentru Munca nu a ajuns la Biroul pemananet. Iordache a decis ca…

- ANRE nu a facut si nu are in vedere o introducere a taxei pentru centralele individuale, o astfel de propunere excede competentelor sale de reglementare, informeaza miercuri autoritatea, ca raspuns la declaratiile unui oficial al ANRE facute in parlament. In presa au aparut declaratiile facute de directorul…

- Ordonanta de Urgenta 92/2018 care modifica legile justitiei intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Legea conține un nou criteriu de eliberare din funcție a judecatorilor și procurorilor, respectiv "neindeplinirea condiției privind buna reputație". Marți, Comisia Europeana a publicat raportul…

- Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, luni, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului."Apreciem ca aceasta lege a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor…

- Mesajul sau vine dupa ce a aflat ca pe ordinea de zi a Comisiei de Buget a Camerei Deputaților nu sunt proiectele de lege impotriva camatariei. ”Am verificat ordinea de zi a Comisiei de Buget a Camerei Deputaților și NU sunt proiectele de lege impotriva camatariei. Nu vreau sa cred ca lobby-ul…

- Federația Transportatorilor anunța ca greva inceteaza dupa intervenția conducerii comisiei de transporturi a Camerei Deputaților, anunța Antena 3.Transporturile de persoane urmeaza a fi reluate incepand cu ora 14.00 Deputatul PSD Marius Sorin Bota anunța ca a transmis, impreuna cu președintele…

- Procurorul Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru conducerea DNA, a fost audiata, luni, in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) . Pusa sa isi prezinte proiectul de management cu masurile pe care le va lua daca va ajunge sefa DNA, Florea a folosit majoritatea…