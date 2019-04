Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a avut multa rabdare cu Marea Britanie in ceea ce priveste Brexitul, dar rabdarea se termina, a declarat Jean-Claude Juncker, seful Comisiei Europene, intr-un interviu acordat duminica postului italian de televiziune RAI, relateaza agentia Reuters, preluata de Mediafax. Juncker a afirmat…

- Premierul britanic Theresa May a cerut Uniunii Europene o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, miercuri, cu noua zile inaintea datei Brexitului, prevazut la 29 martie, scrie AFP, care prezinta scenarii posibile. Theresa May doreşte o amânare de scurtă durată a Brexitului - până…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat ca este „fizic imposibil” ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana la termenul stabilit, 29 martie, deoarece nu mai este suficient timp pentru procedurile legislative, relateaza BBC, preluat de Mediafax. Chiar daca parlamentarii vor…

- Guvernul Marii Britanii va depune, joi, o motiune in Parlamentul britanic ce prevede organizarea unui nou vot pe tema acordului de Brexit pana cel tarziu pe data de 20 martie, a anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, relateaza cotidianul The Guardian. Potrivit textului motiunii citite…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…