Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a decis, miercuri, constituirea Comisiei speciale de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, o lege privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania. Sediul urmeaza sa fie stabilit de Ministerul Culturii.Au fost 276 de voturi 'pentru'. Muzeul va fi instituție publica de cultura și va prezenta…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru elucidarea circumstantelor devalizarii sistemului bancar din Moldova si investigarii fraudei bancare incepe de luni, 24 iunie, audierile. A fost intocmita o lista de 20 de persoane, iar primii chemati la audieri sunt Veaceslav Negruta, ministru al Finantelor in…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, susține ca exista suspiciuni de fraudare a votului la alegerile din 26 mai, tocmai de aceea se ia in considerare inființarea unei comisii de ancheta parlamentare pentru a ancheta ceea ce s-a intamplat. ”Urmarim și noi cu atenție ceea ce se intampla in spațiul…

- Fostul președinte al Curții Constituționale Victor Pușcaș considera ca Comisia de la Veneția va emite o concluzie prin care va recunoaște ca atat Parlamentul, cat și Guvernul sunt legitime. Potrivit lui, daca din punct de vedere politic, pentru Republica Moldova are importanța atitudinea altor guverne,…

- CCR a stabilit ca pe 26 iunie sa dezbata sesizarea PNL privind hotararea Senatului prin care se inființeaza comisia parlamentara de ancheta a activitații Consiliului Concurenței.Comisia ar urma sa fie inființata ca urmare a deciziei parlamentarilor PSD-ALDE, dupa ce Biroul Permanent al Senatului…

- Alegerile anticipate nu pot fi organizate dupa un sistem electoral nou. Fostul judecator al Curții Constituționale Nicolae Osmochescu susține ca doar alegerile ordinare urmatoare pot fi organizate în baza unui sistem electoral modificat de Parlament. „Alegerile ordinare…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat, marti, referitor la ancheta comisiei parlamentare ce vizeaza activitatea institutiei, ca "este foarte ok ca Parlamentul sa puna intrebari", dar "un paralelism fata de instante, asta nu ar fi in regula". Prezent la Arad pentru a se informa…