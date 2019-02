Stiri pe aceeasi tema

- Dupa adoptarea, joi in plen, a amendamentului care prevede creșterea alocației copiilor, Opoziția l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca le-a confiscat propunerea. In replica, liderul social-democrat a spus ca nu are statura unui om de stat paralel.Dupa ce parlamentarii au adoptat un amendament al…

- Parlamentul a adoptat, in plenul reunit de miercuri, bugetele pentru mai mulți instituții, precum Administrația Prezidențiala, Senat, Camera Deputaților, ICCJ, Curtea Constituționala, MAE și MDRAP, toate sumele fiind in creștere fața de anul 2018. Votul final pe intregul proiect va fi dat, vineri.…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, joi, bugetul pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in scadere cu 2,41% fata de 2018. Alesii au adoptat si un amendament PMP respins in comisiile de specialitate privitor la infiintarea unui complex turistic.

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 a primit raport cu aviz pozitiv din partea comisiilor reunite de buget-finante din Parlament, cu 21 de voturi "pentru" si 11 "impotriva", marti noaptea. Proiectul a primit raportul in timp record, dupa doar doua zile de dezbatere care a inceput dimineata…

- Comisiile pentru buget-finante ale Parlamentului au adoptat luni bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA Un alt deputat pleaca din PSD : Am decis ca este timpul sa 'ma rup' de acest tip de politica In proiectul de buget transmis…

- Comisiile reunite pentru sanatate ale Parlamentului au aprobat, luni, amendamentul referitor la programul de sanatate privind vitamina D, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit amendamentului, se suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatatii cu…

- Comisiile reunite de sanatate ale Parlamentului au avizat favorabil, luni, bugetul alocat ministerului de resort si pe cel al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu 16 voturi "pentru" si opt "impotriva" informeaza Agerpres. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, la dezbateri,…

- Legea privind realizarea autostrazii Iasi-Targu Mures va fi promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, intr-o ceremonie la care au fost invitati parlamentarii initiatori si sustinatorii proiectului. Ceremonia de la Palatul Cotrocerni va avea loc joi, la ora 17.00, si au…