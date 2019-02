Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Nou proiect de buget Noua varianta a textului legii bugetului de stat pe 2019 prevede venituri puțin mai mici, cu 184,5 milioane lei, respectiv cu 0,11%, la 164,5 miliarde lei. In schimb, creditele bugetare, adica cheltuielile, au fost marite cu 1,1 miliarde lei, la 200 miliarde…

- Am implinit varsta de 60 de ani, am o vechime in munca de peste 40 de ani, fara armata, și sunt Persoana Fizica Autorizata (PFA). Va rog sa-mi spuneți daca eu am dreptul sa ma pensionez anticipat sau anticipat parțial, adica, daca e posibil cumulul PFA și pensie anticipata. (Vasile Vasile, București).…

- Auditul public intern a fost functional la aproximativ 70% dintre unitatile administrativ-teritoriale ale caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, in conditiile in care veniturile totale ale bugetelor locale au fost, in anul 2017, de circa 63 de miliarde de lei, iar cheltuielile…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019, intr-un final, joi seara, dupa o intarziere de mai bine de o luna. Finantele mizeaza pe un PIB de 1.022.500 milioane lei, o tinta de crestere economica de 5,5% si o rata a inflatiei de 2,8%. Bugetul de stat pe 2019 este…

- “Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare prin care se aloca suma de 262,6 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru plata cheltuielilor curente si de capital din unitatile administrativ-teritoriale, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii privind finanțele publice locale, act normativ care introduce prevederi ce permit autoritatilor administratiei publice locale din Romania și Serbia sa incheie acorduri de cooperare, conform mediafax.Potrivit unui…

- BUCUREȘTI. Camera Deputaților a votat, miercuri, in calitate de for decizional, instituirea pe 2 aprilie a Zilei Instituției Prefectului, care poate fi marcata de catre autoritațile administrației centrale și locale și de instituțiile publice de cultura din țara și strainatate prin manifestari culturale.…