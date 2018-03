Parlamentarul ucrainean Nadia Savcenko, acuzată că ar fi plănuit o lovitură de stat, a intrat în greva foamei Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor care se indoiesc de mine. Voi arata poporului ucrainean ce inseamna un erou”, a spus ea, potrivit News.ro. Savcenko a purtat un tricou negru cu un trident, un simbol national al Ucrainei, o tinuta similara cu cea purtat atunci cand era judecata in Rusia. Ea a fost retinuta joi la Kiev… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters.Savcenko,…

