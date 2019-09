Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici, inclusiv conservatorii expulzați saptamana aceasta din partid, pregatesc acțiuni legale in cazul in care premierul Boris Johnson refuza sa solicite o intarziere a Brexitului, a informat sambata BBC, citat de Reuters, informeaza mediafax.Un proiect de lege al opoziției…

- ​​Legea care împiedica ieșirea Marii Britanii din UE fara un acord a fost adoptata vineri și de Camera Lorzilor, în aceeași varianta cu cea din Camera Comunelor, ceea ce înseamna ca va deveni efectiva odata cu primirea avizului regal, cel mai probabil luni, scrie The Guardian. Astfel,…

- Legea prin care parlamentarii britanici pro-europeni incearca sa-l impiedice pe premierul conservator Boris Johnson sa decida un Brexit fara acord pe 31 octombrie a trecut miercuri seara de un vot preliminar in Camera Comunelor, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Textul,…

- Parlamentarii britanici care se opun planurilor privind Brexitul ale premierului Boris Johnson vor sa adopte o lege care sa-l forteze sa solicite o amanare a iesirii din Uniunea Europeana pana pe 31 ianuarie 2020, potrivit unei copii a proiectului postate pe Twitter de unul dintre initiatorii sai,…

- Parlamentarii britanici care se opun planurilor privind Brexitul ale premierului Boris Johnson vor sa adopte o lege care sa-l forteze sa solicite o amanare a iesirii din Uniunea Europeana pana pe 31 ianuarie 2020, potrivit unei copii a proiectului postate pe Twitter de unul dintre initiatorii sai, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a pus in practica ideea de a decide singur asupra Brexitului, prin ocolirea Parlamentului, si a starnit furie in intreaga tara, mai ales in tabara sa conservatoare.

- O petitie contra deciziei premierului britanic, Boris Johnson, de a suspenda parlamentul pana la 14 octombrie, cu aproape doua saptamani inainte de data Brexitului, a depasit miercuri seara un milion de semnaturi, potrivit site-ului oficial unde sunt adunate, noteaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson si-a lansat miercuri candidatura pentru a-i succede premierului demisionar Theresa May la conducerea Partidului Conservator si a guvernului, el insistand ca Regatul Unit ''trebuie sa iasa din UE pe 31 octombrie'' si a criticat amanarea…