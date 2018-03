Stiri pe aceeasi tema

- Prin Dispoziția nr. 42 din 01.03.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința extraordinara in data de 06 martie 2018, ora 10:00.Proiectul de hotarare care va fi supus aprobarii: Modificarea și completarea Hotararii Consiliului Județean Buzau nr.

- Dupa intrevederile avute dimineata, la Parlament, atat cu presedintele Camerei, cat si al Senatului, inaltul oficial al Comisiei Europene s-a indreptat catre Cotroceni, unde a fost primit de catre seful statului. Ulterior, dinspre Cotroceni s-a facut public un comunicat, din care reiese ca intrevederea…

- Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea masinilor second-hand. Citeste si: Meteorologii anunta PRAPAD: Temperaturi resimtite de MINUS 44 de grade. Ce zone au fost afectate41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Extinderea carierelor miniere din Oltenia depinde de modificarea Codului Silvic. Mai multe utilaje miniere de mare capacitate sunt blocate. Proiectul legislativ privind modificarea Codului Silvic a primit marti aviz favorabil din partea Comisiei de a...

- ii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Astfel, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajații din educație, aflați in concediu…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a declarat luni ca modificarile aduse Codului Fiscal nu au adus haos doar in sistemul de stat si cel privat, ci au afectat si ONG-urile. El spune ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe…

- "Decizia de miercuri este o veste buna pentru comunitatea maghiara, un rezultat concret al acordului de colaborare parlamentara cu partidele coalitiei guvernamentale", a spus presedintele UDMR. Potrivit UDMR, pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, iar presedintele…

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, a fost votata de plenul Senatului, in calitate de for decizional. Proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

- Aproape 300 de artisti - actori, cantareti, scriitori, coregrafi, fotografi - au initiat o petitie prin care cer coalitiei de guvernare modificarea Codului Fiscal si spun ca nu vor depune declaratia 600, asumandu-si riscurile financiare.

- Veste buna pentru șoferii care circula fara rovinieta! In cazul in care autoritațile ii anunța prea tarziu ca au incalcat legea, aceștia ar putea sa scape de amenda. Proiectul de lege a trecut marți de Camera Deputaților și urmeaza sa mearga la promulgare la Klaus Iohannis. Șoferul…

- Proiectul de lege a fost adoptat in mod covarșitor de catre Camera Comunelor. Din acest moment, daca trece si de Guvernatorul general, imnul național al țarii va deveni neutral din punct de vedere al genului. Astfel, expresia "fiii tai", care a fost considerata discriminatorie, va fi inlocuita prin…

- Carla’s Dreams a marturisit ca nu ii este teama sa inchida proiectul legat de formație. Carla’s Dreams, care a dezvaluit care este motivul pentru care poarta masca , a acordat un interviu pentru publika.md, in care a afirmat foarte clar ca nu se teme sa inchida proiectul legat de formația cu care se…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Legea 29/2018, recent promulgata de președintele Klaus Iohannis, anuleaza impozite și contribuții sociale pentru dezvoltatori imobiliari care au construit cvartale de blocuri de birouri și locuințe in cele mai luxoase zone ale țarii și care, pentru a evita plata taxelor catre stat, au construit “pe…

- Cand are loc votul de investitura pentru Guvernul Dancila Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul…

- Viorica Dancila, propunerea de premier a PSD, spune ca nu primit inca un semnal de la președintele Klaus Iohannis. Șeful statului este așteptat sa anunțe daca va accepta sau nu aceasta propunere dupa consultarile cu partidele parlamentare. Ea a spus ca nu vrea sa faca declarații inainte sa afle decizia…

- Un proiect de lege inițiat in 2014, care prevedea castrarea chimica a pedofililor, va fi repus in discuție, a anuțat deputatul PSD Catalin Radulescu. Proiectul a primit aviz negativ in 2014 din partea Ministerului Justiției.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM ca nu el a fost cel care a predat proiectul legilor Justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. "Dumneavoastra, domnule presedinte,…

- Un document de importanta capitala ajunge, in primele zile ale noului an, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. La doua saptamani dupa ce a fost adoptat de Parlament, proiectul pentru bugetul anului 2018 va fi trimis peste doar doua zile spre analiza sefului statului. Motivul pentru care a…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari,…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale."Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente…

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind apararea împotriva incendiilor, cunoscut si ca „Legea Colectiv“, care prevede obligatia amplasarii de panouri de înstiintare în cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Pâna la obtinerea…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- 39 de deputați și senatori au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici - EXPPUNEREA…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 80 de voturi pentru si 28 de voturi impotriva, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Urmeaza acum sa mearga la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, care o poate retrimite Parlamentului sau o…

- Plenul Camerei Deputatilor a decis, miercuri, ca parlamentarii, ministrii, prefectii si primarii pot fi comercianti persoane fizice, amendand in acest sens un proiect de lege depus de UDMR, informeaza Mediafax.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor dispozitii din ...

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta, scrie News.ro . Intrebat…

- In timpul unei interpelari la proiectul de buget pentru 2018, deputatul iesean Cosette Chichirau a cerut clarificari privind Autostrada Est-Vest, deoarece proiectul nu apare ca „o prioritate“ in planificarile guvernantilor.

- Ordonanța privind introducerea split TVA a fost adoptata, miercuri, de Parlament și merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate nu doar firmele private cat și instituțiile publice. Parlamentul a adus mai…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu voturi 163 ”pentru” si 95 ”impotriva”, proiectul de lege urmand sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

- Guvernul de la Chisinau a avizat miercuri, 13 decembrie, inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova referitoare la denumirea oficiala a limbii. Proiectul prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca, funcționand pe baza grafiei latine” cu „limba romana”.…

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii și teatrului idiș a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputaților. Proiectul, inițiat de reprezentantul minoritații ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Parlamentarii vor sa modifice impozitul auto, astfel incat proprietarii masinilor cu capacitate cilindrica mare sa plateasca mai putini bani, scrie stirileprotv.ro. Conform sursei citate, proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai multi alesi de la PNL, USR, PMP, PSD si din grupul…

- Sindicatele din Cartel Alfa si BNS anunta ample actiuni de protest, ce ar urma sa se desfasoare in aceste zile, marti si miercuri, in fata Guvernului. La ele ar urma sa participe si membrii ai Sindicatului Automobile Dacia, care face parte din Blocul National Sindical (BNS). Subiectul protestelor anuntate…

- Parlamentarii vor sa modifice impozitul auto, astfel incat proprietarii cu masini cu capacitate cilindrica mare sa plateasca mult mai putini bani la primarii. Proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai multi alesi de la PNL, USR, PMP, PSD si din grupul minoritatilor, fiind supus…

- Bani pentru centura, spital de urgenta si autostrada Transilvania. Amendamentele PNL Cluj la Bugetul pe 2018 Parlamentarii clujeni ai PNL au depus mai multe amendamente la Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2018, prin care cer mai multi bani pentru obiective importante de investitii ale Clujului.…

- Grupul parlamentarilor USR a criticat calendarul adoptat joi de Birourile permanente reunite ale celor doua Camere, susținand ca termenul de depunere a amendamentelor la proiectul bugetului de stat pe anul 2018 este unul "mult prea scurt". Senatorul USR Mihai Goțiu a susținut…

- Reprezentanții PSRM iși exprima indignarea fața de decizia Partidului Democrat de a introduce pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului Republicii Moldova proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului.

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017, care prevede transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat a fost adoptat, luni, in plenul Senatului. Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 a fost adoptat cu 71 de voturi favorabile si 37 impotriva, potrivit Mediafax . Grupul parlamentar…

- OUG 79/2017 a primit miercurea trecuta raport de adoptare cu amendamente in comisia de buget a Senatului cu 6 voturi "pentru" si 2 abtineri. Unul dintre amendamentele adoptate de comisia de buget a Senatului prevede ca firmele care realizeaza venituri pana la un milion de euro, cele care au un capital…

- Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal, cunoscuta mai ales ca Revoluția Fiscala a Guvernului.Ordonanța de Urgența nr. 79/2017, privind modificarea Codului fiscal, are ca principala prevedere trecerea contribuțiilor de la angajat…