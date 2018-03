Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Allen Coliban, președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, a sesizat Direcția Generala Mediu de la Comisia Europeana cu privire la dezastrul ecologic care se desfașoara la Pata Rat, depozitul de deșeuri al Clujului, anunta USR intr-un comunicat.

- "La 45 de kilometri distanta de mina Baiut, pe cursul raului Lapus, urmele poluarii sunt vizibile. Situatia este cu atat mai grava cu cat ne aflam in Cheile Lapusului", a relatat Izabela Jurasko, jurnalist Digi24. Cheile Lapusului sau Defileul Lapusului este unul din cele mai impresionante defilee din…

- Poluare pe raul Lapuș din județul Maramureș, pe 27 martie. Deversarea de ape de la mina Baiuț de marți, 27 martie, a produs cea mai grava poluare din ultimii 12 ani și a compromis, pe urmatorii cinci ani 5 ani, aria protejata Cheile Lapușului din județul Maramureș. In dimineața zilei de joi, 29 martie,…

- Mai multi parlamentari PSD și PNL au depus miercuri, 28 martie, la Senat, o initiativa legislativa in care propun ca persoanele eliberate din inchisoare si care provin din categorii defavorizate sa beneficieze de o serie de facilitati, precum incaltaminte, imbracaminte, medicamente, alocație de hrana…

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține ca felul in care colegul sau Cristian Preda acționeaza in Parlamentul European cu privire la interesul țarii care l-a trimis in forul legislativ european nu este corect. In aceste condiții, acesta considera ca nu este nimic nefiresc in convocarea colegului…

- Dezastru ecologic in Rezervația Naturala Cheile Lapușului, din Maramureș. Mii de pesti au murit dupa ce apele pline cu resturi de metale din mina Baiuț s-au deversat in rau. Desi este a patra oara, cand se intampla, autoritatile nu se grabesc sa ia masuri. Localnicii se tem ca apa poluata le va distruge…

- In cursul zilei de joi, Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza sedinta cu tema „Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei”. La eveniment va participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, precum și viceguvernatorii Florin Georgescu si Eugen Nicolaescu.

- In data de 27.03.2018, in jurul orei 3.30 dimineața, la Punctul de lucru Baiuț, la galeria Breiner Orizont 0, datorita unei viituri de apa de mina, digul de la intrarea in galerie a fost distrus, debușarea de apa de mina conducand la poluarea paraului Lapuș, afluent al Somesului, a aproximativ 400 m…

- Alesii din Comisiile de cultura, marti, i-au cerut directorului interimar al TVR Doina Gradea, in timpul audierii pentru noul CA al TVR, sa faca precizari legate de difuzarea interviului cu deputatul fugar Sebastian Ghita, aceasta afirmand ca la TVR nu exista „Inalta Poarta” care da aprobari.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a fost invitat joi, alaturi de toti membrii Consiliului de Administratie BNR, in comisia Economica si de Industrii de la Senat. Potrivit site-ului Comisiei Economice si de Industrii, intalnirea cu membrii Consiliului de Administratie ai B.N.R. este programata…

- Incidentul de mediu din aceasta dimineața de la Baiuț, acolo unde apele de mina de la Mina Brainer s-au scurs pe sol și-n albia Lapușului, readuce in discuție modul in care au fost ecologizate și securizate perimetrele miniere dupa inchidere. Din pacate, autoritațile continua sa priveasca cu multa relaxare…

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- In comuna Baiuț din Maramureș s-a produs, marți, o poluare cu apa de mina. „Apa roșiatica” a omorat toți peștii din raul Lapuș și chiar a ajuns pe șosea. Alertați de o bubuitura puternica și de culoarea alarmanta a apei raului, localnicii au sunat imediat la 112.

- O poluare cu apa de mina a avut loc, marți dimineața, in comuna Baiuț din Maramureș. Localnicii au anunțat la 112 ca s-a auzit o bubuitura puternica, dupa care apa raului a capatat o culoare roșiatica. Echipele de intervenție sosite la fața locului au deviat apele de mina, pentru protejarea gospodariilor…

- Noua Sala a Sporturilor din municipiul Targu-Jiu a fost inaugurata, duminica, de primarul Marcel Romanescu si deputatul Victor Ponta, de la eveniment lipsind toti parlamentarii PSD din judet, dar si autoritatile locale si judetene si prefectul.Citeste si: Demers IN FORTA: Planul NEASTEPTAT…

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale,…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale,…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca atat Guvernul, cat si Ministerul Justitiei, vor cere Comisiei Europene clarificari in privinta listei de persoane aflate in diferite proceduri judiciare care s-ar regasi intr-un document MCV din 2012. Dragnea a sustinut ca PSD considera aceasta lista…

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, va fi audiata in Parlament pe data de 20 martie, la ora 12, cu privire la decizia de difuzare la TVR a interviului cu Sebastian Ghita. USR susține ca șefa TVR trebuie sa explice contribuabililor cum a fost servit interesul public prin…

- Comisiile reunite pentru Mediu si Agricultura din Camera Deputatilor au dat raport de admitere proiectului legislativ de modificare a Codului Silvic prin care se permite scoaterea definitiva a padurilor din fondul forestier pentru extinderea carierelor de lignit. Modificarea initiata de ALDE…

- In perioada 12 – 18 martie a.c., pe drumurile publice de pe raza judetului Maramures se vor desfasura actiuni de verificare a participantilor la traficul rutier cu privire la utilizarea regulamentara a centurii de siguranta. Actiunile au loc in cadrul campaniei preventive ”SEATBELT” (sisteme de siguranta),…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, la Realitatea TV , ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicatii publice in legatura cu suspiciunile legate de prezenta acestuia la "chermezele" SRI.

- Liviu Dragnea reactioneaza nervos la declaratiilor oficialilor europeni care solicita o explicatie cu privire la solicitarea de revocare a sefei DNA."Sa dau eu explicații? Dar nu aș putea sa fiu eu arestat, ca sa inchidem subiectul? De ce sa dau eu explicații?", a afirmat presedintele PSD.…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, le-a transmis autoritaților de la București ca așteapta explicații cu privire la propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera ca procurorul general are obligatia de a da explicatii de fiecare data cand in spatiul public apar acuzatii cu privire la abuzuri ale procurorilor. "Procurorul General are obligatia fata de fiecare cetatean al…

- Planul de acțiuni cu privire la egalitatea de gen pentru anii 2017 - 2021 a fost aprobat. Acesta prevede ca toate proiectele de legi, pana la adoptarea finala, vor fi analizate prin prizma dimensiunii de gen.

- CNMR este o structura formata din componente diverse ale societații civile, dar și organizații, respectiv specialiști in domeniul resurselor naturale, in acest caz , al exploatarii de hidrocarburi, se arata intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO . Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID:…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani. Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor…

- „Nu discriminarii salariale” a fost mesajul unitar transmis de oamenii care au intrat intr-o greva spontana miercuri dimineața, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Botoșani.

- Parlamentarii incep activitatile in plen si in comisiile de specialitate Foto: Agerpres. Parlamentarii îsi reiau, mâine, activitatea în plen si în comisiile de specialitate. Coalitia PSD-ALDE are ca prioritati modificarea legislatiei penale si a celei privind siguranta…

- Reacție dura a jurnalistului Vlad Petreanu, dupa anunțul de joi al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la cel mai mare dosar de coruptie din istoria tarii, dosarul Microsoft. Vlad Petreanu susține ca e „o situație foarte grava” și trebuie pedepsiți cei vinovați de acest eșec.„A…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”.

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- "Domnule Ministru, Va aducem la cunostinta faptul ca pe retelele de socializare, dar si prin numeroase mesaje atat din judetul Iasi, cat si din tara ni se transmit informatii care fac referire la: inchiderea unor unitati scolare, disponibilizari de personal, comasari de clase si temeri privind insuficienta…

- Comisia parlamentara care investigheaza alegerile prezidentiale din 2009 isi incheie activitatea. Maine va fi prezentat raportul final al activitatii comisiei. Timp de 8 luni, alesii au incercat sa afle daca prezidentialele din 2009 au fost sau nu fraudate. Parlamentarii au intampinat si probleme in…

- "Poluarea cu ape de mina a raului Sasar, luna acesta, e un fapt cat se poate de grav, care poate afecta cetatenii, comunitatea dar si mediul ambiant. Raul Sasar mai poate fi poluat cu ape de mina si-n viitor, pentru ca, in apropierea Baii Mari, exista mine care au fost inchise, iar despre ecologizarea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pâna în 2018 niște dosare au fost…

- USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. In acest context, Uniunea face apel la toți parlamentarii independenți pentru a semna sesizarile cu privire la modificarile aduse legislației care vizeaza…

- Un adevarat masacru s-a intamplat vineri seara, pe strazile din doua comune din Bistrita-Nasaud. Din primele informatii rezulta ca un tanar cu varsta intre 16 si 17 ani ar fi furat o camioneta, la volanul careia s-a urcat sub influenta alcoolului. El a facut sapte victime, dintre care sase copii.

- Miercuri seara, la ora 19.20, administratorul unei societati comerciale din Somcuta Mare a sesizat politia ca a surprins un barbat care avea asupra sa mai multe bunuri alimentare si cosmetice, sustrase din magazinul pe care il administreaza. Verificarile efectuate de politisti au relevat ca practic…