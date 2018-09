Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion s-a prezentat vineri la Parchetul General pentru a depune un denunt pe numele colonelului Sebastian Cucos, fost sef al Jandarmeriei Romane, in prezent prim-adjunct al Jandarmeriei, pe care il acuza de inducere in eroare a organelor judiciare. "Am venit astazi…

- Deputatul USR Stelian Ion a depus, vineri, la Parchetul General o plangere pe numele colonelului Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane, pe care-l acuza de inducerea in eroare a organelor judiciare pentru ca a sustinut ca protestul din 10...

- Deputatul USR Stelian Ion a depus, vineri, la Parchetul General o plangere pe numele colonelului Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane, pe care-l acuza de inducerea in eroare a organelor judiciare pentru ca a sustinut ca protestul din 10 august a fost o tentativa de lovitura de stat.…

- Parlamentarul USR Stelian Ion a depus, vineri, la Parchetul General, o plangere penala pe numele lui Sebastian Cucoș, cel care la era șef al Jandarmeriei la protestul din 10 august, acuzandu-l de inducere in eroare a organelor de ancheta."Denunțul meu și al celor 28 de parlamentari USR se…

- Deputatul USR Stelian Ion a depus, vineri, la Parchetul General un denunt impotriva lui Sebastian Cucos pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare, sustinand ca fostul sef al Jandarmeriei a mintit procurorii cand a spus ca pe 10 august a avut loc o tentativa de lovitura de stat.

- Deputatul USR Stelian Ion si Doru Oprea, unul dintre protestatarii raniti la protestul de pe 10 august si care a fost operat pentru a i se scoate din picior capacul unei grenade, au depus luni plangere penala, la Parchetul General, in legatura cu evenimentele din Piata Victoriei. "Am acuzat persoanele…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a depus, miercuri, la Directia Nationala Anticoruptie, un nou denunt impotriva chirurgului Mihai Lucan, fostul sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca. "Am depus mai multe…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, miercuri, ca a depus la DNA un denunt impotriva medicului Mihai Lucan, in care il acuza de mai multe fapte penale. "Asa cum am promis, am depus astazi (miercuri-n.r.) o noua plangere penala sub forma unui denunt impotriva inculpatului Mihai Lucan, fostul sef…