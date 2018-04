Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 15 zile libere pe an, conform Codului Muncii, de care se bucura cu totii, fie angajati obisnuiti, fie parlamentari. Aleșii, insa, se bucura de mai multe libere. De exemplu, ei nu muncesc nici astazi, a doua zi a Pastelui Catolic, indiferent de orientarea religioasa. De asemenea, ei sunt…

- Parlamentarii vor avea programul de lucru modificat in aceasta saptamana in contextul Pastelui catolic.* Deputatii nu vor lucra luni, in a doua zi a Pastelui catolic, avand activitate in circumscriptii, a decis Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Astfel, Camera va avea marti, 3…

- Amnistie fiscala pentru cei care au primit ajutoare de urgența din partea statului, iar Curtea de Conturi a constatat prejudicii și a cerut restituirea acestor sume. Proiectul semnat de parlamentari de la PSD a fost depus in Senat. Aleșii precizeaza ca auditorii au cerut documente justificative pentru…

- Aleșii le-au pus gand rau administratorilor și acționarilor care falimenteaza firme. Aceștia nu vor mai putea inființa altele noi, pana cand nu se va finaliza procedura in cazul falimentului sau a insolvenței, potrivit unui proiect de lege semnat de parlamentari de la ALDE și PSD, depus in Senat. Propunerea…

- Parlamentarii USR protesteaza in cadrul ședinței pentru adoptarea modificarilor aduse legilor justiției. USR a anunțat inca de ieri ca se pregatește de protest avand in vedere faptul ca schimbarile au fost trecute pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, chiar daca inca nu aveau avizul comisiei speciale.…

- Alesii vor sa modifice numele tututor localitatilor care au i din „i”, astfel incat acestea sa se scrie cu „a” in locul literii „i”. Ideea este a Partidului Social Democrat care in acest sens a depus la Camera Deputatilor si un proiect legislativ. Modificarea vine insa la pachet cu o birocratie excesiva…

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- Parlamentarii nu renunta prea usor la pensiile speciale, fie ca sunt de la PSD, UDMR, PNL sau PMP. Un grup de alesi ai acestor formatiuni a depus un nou proiect de lege, dar liberalii si-au retras ulterior semnaturile. Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR. "Incepand…

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Mai precis, proiectul de lege prevede acordarea de pensii speciale pentru…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau ale varstei standard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la incetarea mandatului,…

- Parlamentarii vor pensii speciale pentru primari . Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de…

- Parlamentarii nu se lasa și vor sa-i cadoriseaca pe aleșii locali cu pensii speciale. Astfel, un grup de parlamentari a depus o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Singurul partid care se opune pensiilor speciale este USR

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala in doua randuri.

- Traim vremuri in care guvernanții par sa-și fi propus sa premieze ineficiența la locul de munca. Instituțiile publice, sau majoritatea dintre ele, au ajuns sa ofere salarii și de trei ori mai mari decat poate susține mediul privat.

- De la instalarea primului guvern rezultat in urma parlamentarelor de la sfarsitul anului 2016 in PSD totul se intampla cu viteza. Intr-un singur an doua guverne au epuizat doua mandate de cate patru ani. Judecand dupa perioadele guvernelor – Grindeanu (2016-2020) si Tudose (2020-2024) – PSD se afla…

- BOIERI MARI… Persoanele din aceasta fotografie nu au castigat vreun premiu la loto, nu au facut lucruri extraordinare pentru vasluieni, nici macar nu stiu cum au ajuns acolo (unii dintre ei!). Dar, cu toate acestea, sunt foarte fericite ca stau la masa, la restaurant, mananca si beau bine, asa, ca de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse unei legi,astfel incat, parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene nu pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Astfel, judecatorii de…

- "Sumele sunt rezonabile si sindicatele au inteles, in acest moment, aceasta limitare a sporurilor, dar si de cresterea foarte mare a salariilor personalului medical. Nu este o crestere falsa, este o crestere, dar sporurile sunt limitate la 30%, dar nu se pune problema sa nu se aplice. (...) De exemplu,…

- Intra zapada in Palatul Parlamentului. Aleșii au avut o surpriza, luni, cand au revenit la munca din circumscripțiile teritoriale. Aceștia au fost nevoiți sa tremure in zona salii de plen, dar și in unele birouri, din cauza ferestrelor vechi care in unele locuri au cedat și au lasat sa intre zapada…

- Toți bugetarii, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza Ministerul Turismului intr-un comunicat de presa. „Urmare a informatiilor…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat, marti, structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 &ici...

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor. ”Conform…

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor, potrivit…

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor.

- Finalul saptamanii a reprezentat ocazia perfecta pentru Luana Dumitru sa se bucure de o noua vacanta. Daca acest inceput de an a prins-o pe fiica afaceristului argesean Sorin Dumitru, distrandu-se in Panama, aceasta s-a relaxat acum pe meleaguri europene. Luana Dumitru a plecat pana in capital Poploniei,…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantarea ilegala a campaniei electorale din 2009. Motivul? Fosta blonda de la Cotorceni se afla in vacanta, in Grecia, la Atena. Alexandru Chiciu, avocatul ei, a fost cel care a confirmat ca fostul ministru se afla in Republica Elena.

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Avocatii si notarii, doua categorii profesionale care obtin venituri din activitati independente si care au un regim special de taxare, sunt printre marii castigatori ai modificarilor fiscale.

- Pe o piata in care e tot mai greu sa gasesti angajati si sa-i pastrezi, firmele exploreaza variante inedite pentru fidelizare. De exemplu, o companie din domeniul energiei a apelat la designeri reputati pentru a le oferi salariatilor tinute de serviciu comode si placute privirii.

- Chiar daca suntem in plin sezon rece, nu trebuie sa asteptam vara ca sa plecam in urmatoarea vacanta. City break-urile sunt cea mai buna solutie pentru cei care vor sa isi ia cateva zile libere si sa calatoreasca departe de casa. Iata cateva idei de vacante in care poti merge in orice perioada a…

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Grupurile parlamentare ale majoritații PSD-ALDE s-au reunit, miercuri, la Parlament pentru a stabili prioritațile pentru noua sesiune legislativa. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca vrea va aleșii sa fie mai vizibili in presa locala, iar ALDE pregatește legea…

- Alesii revin la munca. Pe data de 1 februarie incepe o noua sesiune parlamentara. Care sunt prioritatile legislative ale acestei sesiuni și cum arata schimbarile aflate pe surse la nivelul conducerii grupurilor politice, a explicat reporterul TVR Marius Vulpe.

- In sistemul public, acordarea voucherelor de vacanta, redenumite astfel in locul tichetelor de vacanta, se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. Recent, au fost aduse modificari la Norme, prin Hotararea Guvernului nr. 940/2017, acestea au intrat in vigoare vineri, 26 ianuarie…

- Pompierii vranceni au intervenit sambata cu patru echipaje pentru stingerea unui incendiu la casa de vacanța Monte Carlo din localitatea turistica Lepșa. "A fost anunțat un incendiu la casa de vacanța Monte Carlo, in sat Lepșa, comuna Tulnici. Intervin stația de pompieri…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al lui Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autoritatii Electorale Permanente. Masura a fost luata dupa ce s a constatat ca acesta indeplinea cumulative a conditiilor de varsta standard…

- In sistemul public, acordarea voucherelor de vacanta, redenumite astfel in locul tichetelor de vacanta, se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. Recent, au fost aduse modificari la Norme, prin Hotararea Guvrnului nr. 940/2017, acestea urmand sa intre in vigoare vineri, 26…

- DJ Wanda se relaxeaza pe exotica insula Koh Samui din Thailanda, unde a fost protagonista unei ședințe foto in costume de baie. Intra in galeria foto pentru a vedea mai multe fotografii cu ea! DJ Wanda i-a uimit pe turiștii care s-au cazat in același resort cu numarul uluitor de tatuaje pe care le-a…

- Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca parlamentarii PSD trebuie sa fie foarte fericiti, fiindca au cu totii sanse reale sa faca parte din executiv, in conditiile in care PSD schimba guvernele atat de des."Parlamentarii PSD trebuie sa…

- Simona Halep iși face casa de vacanța la Bușteni. Liderul WTA are proprietați la mare și la munte. Declarata, in 2013, cetatean de onoare al orasului Busteni, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul tenisului mondial, a decis, impreuna cu familia ei, sa faca o noua investitie, in zona montana. Dupa ce…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanta, stabilind ca aceste vouchere pot fi acordate atat de angajatorii din sectorul public, cat si din sectorul privat. "Incepand cu data intrarii in vigoare…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Delia se afla in vacanța cu soțul sau Razvan, departe de țara. La malul marii intr-un peisaj paradisiac, Delia și Razvan iși culeg laurii dupa un an de munca. Imediat dupa Revelion, Delia a plecat cu partenerul sau sa se relaxeze. Din vacanța, artista le arata fanilor sai tot ce face, ce locuri viziteaza,…

- Mai mereu pe drumuri, fie ca este vorba de concerte, fie ca participa la competiții sportive cu echipa de fotbal a artiștilor, Adrian Enache ajunge sa iși faca vacanțele fara familie. Asta pentru ca de cele mai multe ori imbina utilul cu placutul. Deși timpul nu este cel mai bun prieten al lui, Adrian…

- Voucherele de vacanta se pot acorda de catre orice institutie de stat, incepand cu 1 ianuarie 2018. Indemnizatia de vacanta este de 1.450 de lei (valoarea actuala a salariului minim brut pe economie). 0 0 0 0 0 0

- Vacanța de vara 2018. Nici nu s-a terminat bine vacanța de iarna, ca te gandești deja la cea de vara. Ei bine, in 2018, specialiștii din turism au și cateva sfaturi pentru o vacanța reușita, in 2018. Mai precis, noua. Stabilirea prioritatilor si a bugetului de care ai nevoie, dar si studierea atenta…

- Vacanța cu ghinion pentru mai mulți turiști care au ales sa petreaca Revelionul in Serbia. Aceștia au ramas fara autoturisme sau le-au fost sparte. Autoturismele au fost furate din parcarea hotelurilor. Toate autoturismele sunt acelasi model, din aproximativ acelasi an de fabricație. Adrian Tiberiu…

- In 2018, salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia de vouchere de vacanta. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfarșitul anului trecut au fost aduse modificari la Norme, prin Hotararea Guvrnului nr. 940/2017, publicata in…