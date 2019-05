Parlamentarii separatiști din Catalonia jură să respecte Constituția, dar cu rezerve Reglementarile Congresului Deputatilor si ale Senatului de la Madrid permit parlamentarilor sa raspunda "da, jur" sau "da, promit" la intrebarea daca se angajeaza sa respecte Constitutia, dar de mai multi ani nationalistii basci si catalani si reprezentantii formatiunii radicale de stanga Podemos se abat de la aceste formulari, arata agentia.



Pana acum, cele doua camere ale Parlamentului nu au insistat asupra respectarii formei legale, insa marti partidele de dreapta si-au exprimat indignarea si au cerut sa se puna capat tolerantei.



Oriol Junqueras, fost vicepresedinte al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL a atacat la Curtea Constitutionala hotararea prin care a fost validat mandatul de deputat al lui Liviu Dragnea. PNL argumenteaza ca Liviu Dragnea era condamnat pentru savarsirea unor infractiuni electorale, in Dosarul Referendumul, motiv de invalidare a mandatului, conform Regulamentului Camerei…

- PSOE a câstigat alegerile cu 28,7% din voturi si a obtinut 123 de locuri. Pedro Sánchez ar putea fi învestit în functia de presedinte si va forma un guvern, fiind de acord cu mai multe partide, dar fara separatisti. Buletinele de vot au produs un rezultat complex si extrem de…

- Liderul formatiunii spaniole de centru-dreapta Ciudadanos (al Cetatenilor), Albert Rivera, a declarat ca partidul sau va prelua conducerea Opozitiei dupa ce socialistul Pedro Sanchez a castigat alegerile nationale de duminica.

- Spaniolii revin la urne duminica pentru un scrutin anticipat cu rezultat incert, în care seful guvernului socialist - considerat favorit în sondaje - avertizeaza împotriva recrudescentei extremei drepte, potrivit France Presse, citata de Agerpres.Considerat marginal în urma…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala. Proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala au ajuns la vot in Camera dupa ce Comisia Iordache a dat raport favorabil, in mare viteza.…

- Candidatii conservator si liberal au utilizat luni criza catalana pentru a-l ataca pe seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, care a avertizat contra eventualei lor aliante cu extrema dreapta, in cursul unei dezbateri televizate cu sase zile inainte de alegeri, relateaza AFP. …

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a anuntat, joi, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca Uniunea este de acord cu temele pentru referendumul privind Justitia, si, mai mult, ar vrea eliminarea totala din legislatie a Ordonantelor de Urgenta. "Noi suntem mai severi din acest punct de vedere si daca se…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, considera ca o parte din deputatii care vor accede in Parlament pe lista electorala a Socialistilor, dar si o parte din deputatii care vor intra in Legislativ de pe lista Blocului electoral ACUM, ar urma sa treaca in majoritatea parlamentara pe care o va forma…