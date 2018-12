Parlamentarii români care-şi duc banii afară. Cine conduce în top Un numar de 18 parlamentari și-au trecut in declarațiile de avere conturi sau sume investite in instituții financiare din strainatate. Țarile preferate de aceștia sunt Statele Unite ale Americii, Franța și Norvegia. De remarcat ete faptul ca vicepremierul Ana Birchall (PSD) poseda o avere mai mare in strainatate decat ceilalți colegi ai sai la un loc. Conturile Anei Birchall nu sunt impresionante: 13.600 de dolari la Sovereign Bank și 5.900 de lire sterline la National West. Insa, impreuna cu soțul ei, Martyn Birchall, au facut investiții financiare in strainatate de 23.000.000 de euro. Pe de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

