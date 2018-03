Stiri pe aceeasi tema

- Proiect PSD, UDMR, PNL si PMP: Pensii speciale pentru alesi Potrivit unui proiect de lege, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ ar urma sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de…

- Parlamentari PSD, UDMR, PNL si PMP vor ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de acestea, potrivit unui proiect de lege. "Incepand…

- Parlamentarii vor pensii speciale pentru primari . Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de…

- Parlamentarii nu se lasa și vor sa-i cadoriseaca pe aleșii locali cu pensii speciale. Astfel, un grup de parlamentari a depus o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa initiata de USR prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru depasirea acestora, potrivit Agerpres. Proiectul prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege depus in Parlament de deputatul USR Matei Dobrovie , daca zgomotul din locuința depașește 30 de decibeli, in intervalul ora cuprins intre orele 23.00 si 7.00 dimineata si peste zi, de la 14.00 si 16.00, riști sa primeșți amenda de pana la 1.500 de lei. Cei…

- Organizatia Salvati Copiii considera discriminatoriu pragul de varsta de doi ani impus in proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice aflat in procedura legislativa la Senat si solicita scoaterea lui, explicand ca prin stabilirea unui prag se restrange protectia copiilor pana in doi ani…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a adoptat marti, 27 februarie, raport favorabil pe proiectul de lege care face din Vinerea Mare sarbatoare legal, zi libera pentru toti angajatii din sistemul bugetar.Proiectul intra la votul final din plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, miercuri,…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- Conform legislatiei in vigoare, romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de cotizare prevazut de Legea pensiilor. Varsta-standard de pensionare este, in momentul de fata, de 65 de ani pentru…

- Senatul a adoptat luni, 19 februarie, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care…

- Persoanele care se asigura facultativ, in baza unui contract, nu vor mai putea solicita o pensie de invaliditate. Potrivit OUG 103/2017, care modifica Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 orice contract de asigurare facultativa se incheie doar in vederea obținerii pensiei de limita de varsta sau pentru…

- Senatul a adoptat un proiect de lege pentru protecția victimelor infracțiunilor, principala infracțiune vizata fiind violența domestica. Conform acestui proiect de lege, instanțele vor fi obligate sa aiba sali de așteptare separate pentru victime și agresori. Legea a fost adoptata cu unanimitate,…

- TOT CE TREBUIE SA STII DESPRE ALOCATIE 2018: Alocatie copii 2018 – BeneficiariPotrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Parlamentarii USR anunta ca se pregatesc sa depuna o serie de amendamente pentru a limita haosul fiscal instalat de Guvernul PSD-ALDE. Deputatul Claudiu Nasui spune ca Uniunea Salvati Romania ar dori sa respinga ordonanta 79, dar nu poate face asta pentru ca ar insemna ca mediul privat sa…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Indemnizatia unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9993 lei, fata de 9143 lei luna trecuta, scrie Mediafax. Majorarea este de aproximativ 800 de lei, respectiv aproape 10%. Parlamentarii, ca si celelalte functii de demnitate, au o indemnizatie care se calculeaza inmultindu-se…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului pentru anul 2018 se propune a fi majorat cu 345 de lei, de la 5300 pâna la 5645 de lei. Un proiect de hotarâre în acest sens este propus de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru consultari publice, pe particip.gov.md,…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Pensia pentru limita de varsta este principala categorie de pensie acordata in Romania. Conform legislatiei in vigoare, pensia pentru limita de varsta se obtine la data la care se atinge varsta-standard de pensionare, daca este efectuat cel putin stagiul minim de cotizare. Varsta standard de pensionare,…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Pentru a veni in sprijinul fermierilor romani, care se confrunta cu o acuta lipsa de forța de munca, Senatul a adoptat un proiect de lege care stimuleaza angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program ce urmeaza a fi derulat in perioada 2018 – 2020. In…

- „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special”, arata un proiect normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor. Potrivit initiatorilor, Legea nr. 263/2010…

- Contactat telefonic, deputatul PSD afirma ca a semnat proiectul pentru a incuraja o dezbatere pe modificarile propuse in spatiul public cu privire la Codul Penal. Macovei spune ca proiectul nu va fi aprobat „in niciun caz" in forma sa actuala, si a sustinut ca va amenda el insusi initiativa legislativa,…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- Patruzeci de parlamentari PSD au semnat un proiect de lege prin care se modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, proiect depus la doar o zi dupa ce Senatul a adoptat proiectul de modificare…

- Senatorii au votat miercuri proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati. Proiectul de modificare a Legii 304/2004…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- "Nu este un sfarsit de drum si vreau sa transmit un mesaj foarte clar intregii societati: vom continua lupta cu toate instrumentele si cu toate mijloacele legale, parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie. Evident ca vom contesta la CCR aceasta lege, au anuntat si colegii de la PNL. Trebuie…

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata. La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta de la Camera…

- Parlamentarii aflați in conflict de interese in perioada 2007-2013 pe baza raporturilor ANI scapa de interdicții. Senatul, care este camera decizionala, a adoptat noua forma a legii Agenției Naționale de Integritate, inițiata de social-democratul Florin Iordache.

- Senatorii au aprobat un articol conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de ANI si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in…

- Proiectul a fost adoptat in forma de la Comisiile de buget, cu un singur amendament respins.Astfel, plenul Parlamentului a respins amendamentul potrivit caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100%, pentru a compensa diminuarea…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie. Legea bugetului de stat care urmeaza sa fie supusa dezbaterii plenului reunit al Parlamentului…

- Serban Nicolae: Presedintele nu poate refuza numirile procurorilor sefi/ Statul e obligat sa se indrepte impotriva magistratilor care comit erori cu rea-credinta Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul…