- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Biroul Politic Central al ALDE se va reuni vineri, de la ora 10,00, la sedinta fiind invitat si premierul desemnat, Viorica Dancila, a anuntat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu. El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte…

- Liderii celor doua partide din coalitia de guvernare, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au avut joi o sedinta la Parlament, in care au negociat componenta Cabinetului Dancila, au precizat surse parlamentare. Comitetul Executiv National al PSD…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu, discuta, la ora transmiterii stiri, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, intalnirea avand loc in contextul in care vineri CEx PSD va valida lista de ministri si programul de guvernare.

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au declarat, dupa o întrevedere în care au discutat despre programul de guvernare și Declarația 600, ca amâna aplicarea ultimei. Liviu Dragnea a precizat ca termenul de…

- Ministrii Cabinetului Dancila vor fi validati, vineri, în forurile statutare ale celor doua partide de guvernare - PSD si ALDE, au precizat surse parlamentare pentru AGERPRES. La aceasta ora, premierul interimar, Mihai Fifor, discuta cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, în…

- Premierul interimar, Mihai Fifor a ajuns in urma cu scurt timp la biroul lui Liviu Dragnea. Fifor era impreuna cu secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru, anunta Romania TV.La scurt timp de la sosirea lui Fifor la sedinta coalitiei, liderul ALDE a parasit, insa , biroul lui Dragnea.…

- Surse citate de HotNews.ro arata ca liderii PSD se vor intruni in Comitetul Excutiv Național pentru a decide componența noului cabinet condus de Viorica Dancila, premierul desemnat. Mai mulți miniștri ar urma sa fie schimbați, in timp ce o parte se vor regasi și in Guvernul al treilea PSD-ALDE, arata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a stabilit programul consultarilor cu partidele politice imediat dupa ce…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu va propune marti, in sedinta CEx PSD, niciun nume pentru functia de premier, dar dupa discutii va vota si isi va asuma votul. „Se pare ca eu am mana foarte proasta si nu numai acum ci inca cel putin 10 cazuri. Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Liderii partidelor de guvernamant discuta, la ora transmiterii stirii, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, inainte de votul pe proiectul de buget pentru anul 2018, dar si dupa mesajul celor sapte ambasade privind modificarile legilor justitiei.

- Camera Deputaților și Senatului s-au reunit joi, de la ora 14.00, la ședința solemna care marcheaza implinirea a 28 de ani de la Revoluție. La plenul comun al parlamentului participa liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de 'modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are'. 'PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de "modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are"."PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Principesa Margareta Principesa Margareta participa, luni, la sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, unde va tine un discurs, potrivit reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. UPDATE 16.00: Sedinta s-a incheiat cu un fragment din Poema romana de George Enescu. UPDATE 15.41: Isi prezinta…

- Custodele Coroanei Margareta, președintele Klaus Iohannis și președinții celor doua camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea sunt prezenți la ședința solemna de omagiere a MS Regelui Mihai I. Miniștrii cabinetului condus de Mihai Tudose au fost prezenți și ei in sala de plen a Camerei Deputaților.…

- Intalnirea dintre cei doi lideri ai Puterii vine dupa ce PSD a decis sa grabeasca Legile Justiției. Dupa ședința solemna a Regelui Mihai, ar urma sa fie dat vot final pe prima dintre Legile Justiției. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu trebuie sa decida daca vor respecta protocolul…

- Liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au o intalnire, in aceasta dimineața. La ora transmiterii acestei știri, Calin Popescu Tariceanu se afla in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților.Intalnirea dintre cei doi vine dupa ce PSD a decis sa grabeasca lucrurile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose.

- Sedinta plenului Senatului a fost suspendata dupa ce parlamentarii PNL, USR si PMP au parasit sala, in semn de protest fata de declaratia transmisa, in numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA. 0 0 0 0 0 0

- Parlamentarii PNL au elaborat propria rezolutie a Parlamentului, dupa scrisoarea transmisa marti de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, care contine patru puncte si se refera la voința de a continua parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, de a garanta, prin acțiunea sa legislativa,…

- Deputatii USR au protestat la Camera Deputatilor, sustinand ca se dezic de declaratia semnata de Dragnea si Tariceanu in numele Parlamentului. Parlamentarii au mers la birou presedintelui Camerei, fiind primiti de Liviu Dragnea. Parlamentarii au venit cu pancarte pe care era scris mesajul…

- Publicatia americana Washington Post a analizat reactia pe care au avut-o Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la comunicatul emis de departamentul de stat al Statelor Unite. Liderii coalitiei de stanga, aflata la guvernare, au respins criticile din partea Departamentului de Stat american,…

- Liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au plecat joi din plenul reunit, in timp ce dezbaterea moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose era in toi. Cei doi s-au dus la reuniune a organizații de pensionari a PSD, care s-a desfașurat la grupul deputaților…

- Tariceanu, intrebat despre situatia lui Dragnea: DNA face justitie selectiva Calin Popescu Tariceanu acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele si spune ca institutia a devenit un instrument politic si face justitia selectiva, raspunzand in acest fel la o intrebare legata de prezenta…

- Comisia juridica va include pe ordinea de zi a primei sale ședințe propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie si fata de cetatenii romani absentand de la citirea motiunii de cenzura, motiune care ii era adresata in primul rand domniei sale ca si sef al Guvernului. Obrazul gros vad ca se poarta la PSD”, a declarat…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- Sedinta a coalitiei PSD-ALDE pe masurile fiscale (surse). Tariceanu: Guvernul trebuie sa decida ce trebuie sa faca Potrivit unor surse politice, liderii coalitiei PSD-ALDE se reunesc, luni, la Vila Lac 1, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Sedinta de urgența in coaliție, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderii PSD-ALDE se reunesc, incepand cu ora 14.00, la Vila Lac 1.La ora transmiterii stirii, premierul Mihai Tudose a ajuns deja la Vila Lac 1.Din cauza acestei sedinte extraordinare a coalitiei de guvernare,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Situația este una cu adevarat exploziva in interiorul PSD. Liviu Dragnea convocase o ședința a grupurilor reunite ale parlamentarilor PSD, pentru astazi de la ora 14.30.Se anunta RETINERI masive la DNA. Procurorii intra in majorarile salariale (surse) In cadrul acestei ședințe ar fi…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti dezbaterile in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA, scrie agerpres.ro. In procesul in care Tariceanu este judecat pentru marturie mincinoasa…

- Sedinta extrem de importanta a coalitiei PSD-ALDE. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat in direct la Romania TV ce masuri au fost luate. "Am avut discutii despre buget in sedinta si avem in continuare. Dezmint faptul ca Liviu Dragnea ne-a invitat la o masa. Nu ne-a invitat la…