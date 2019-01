Luare dura de poziție a parlamentarilor PSD fața de atacurile repetate la adresa Romaniei, venite din partea președintelui Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker.



"Noi credem in UE si ne dorim sa ramanem un partener. Daca atacurile vor continua, urmeaza alte luari de poziții, poate pana acum nu am raspuns destul de ferm la luarile de poziții care au avut loc fața de noi. Am spus in scrisoare ca noi suntem in UE și vrem sa fim cetațeni europeni respectați", a declarat deputatul PSD Vlad Bontea, la Romania TV.