- DISCUTII… Parlamentarii de opozitie vasluieni analizeaza modul in care fostul presedinte al PSD, Victor Ponta, iese la atac impotriva fostilor colegi, intr-un moment delicat pentru partidul de guvernamant. “Intr-o dorinta de revenire in prim-planul politicii cu noul sau partid, Victor Ponta vine si…

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- Klaus Iohannis a fost reclamat la CNCD de Andreea Cosma. Deputatul PSD a facut o sesizare impotriva presedintelui Romaniei si spune ca afirmatiile acestuia incalca flagrant prezumtia de nevinovatie. Mai mult spune presedintele i-a creat un grav prejudiciu de imagine.

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale chestiunea…

- Saptamana trecuta, in cadrul ședinței in plan a Camerei Deputaților, de la tribuna Parlamentului Romaniei deputatul Corneliu Olar a cerut parlamentarilor un moment de reculagere la comemorarea a 233 de ani de la tragerea pe roata a lui Horea și Cloșca. A fost un moment solemn special cand aleșii, la…

- Primaria Capitalei anunta ca suma de 10 milioane de euro alocata consolidarii cladirilor cu risc seismic va fi folosita pentru 29 de imobile care vor intra in executie in cursul anului, dar si pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de cladiri si expertizarea altor 24. "Accelerarea programului…

- Deputatul PMP din Parlamentul României, Eugen Tomac a declarat în premiera pentru 10TV care este motivul pentru care Chișinaul a respins organizarea unei ședințe solemne comune a celor doua legislative din România și Republica Moldova. „O sa va dau informații…

- Deputatul liberal de Timis Pavel Popescu sustine ca romanii vor avea din nou de suferit din cauza lipsei de comunicare dintre parlamentarii PSD-ALDE, Guvern si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, care refuza sa aprobe un proiect de lege, initiat de Executiv, care ar permite o interactiune…

- Senatorul PSD Daniel Butunoi a fost ales de membrii Comisiei Parlamentare de ancheta a activitatii Seriviciului de Protectie si Paza (SPP) ca presedinte al Comisiei care il va ancheta pe seful SPP Lucian Pahontu. Deputatul PNL Victor Paul Dobre va fi vicepresedintele Comisiei, iar secretar va fi deputatul…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP) au decis marti, in prima sedinta, ca presedintele acestei comisii sa fie senatorul PSD Daniel Butunoi. Vicepresedinte este deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar va fi deputatul ALDE Florica Ica...

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- USR a depus o propunere legislativa pentru autorizarea cabinetelor mobile de medicina dentara. Parlamentarii USR susțin ca textul normativ va veni in sprijinul ONG-urilor care vor sa acorde tratament stomatologic persoanelor din comunitațile sarace și izolate. USR puncteaza ca puțini dintre romani iși…

- Condamnarea fraților Becali și a judecatoarei Geanina Terceanu a reprezentat șocul zilei, marți! Decizia a fost comentata și de Miron Cozma, care a spus despre condamnarea fraților Becali ca "au luat atat din cauza judecatoarei".In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o…

- Protest cu portocale, in fata Palatului Cotroceni. Participantii s-au imbrancit cu membri ai miscarii #Rezist In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea…

- „Motivul pentru care am venit aici este de a aduce aceasta portocala de Tenerife. Daca ar fi fost domnul Iohannis aici, i-as fi oferit-o. Il rog sa incerce macar sa nu faca declaratii care sunt un fel de delir logic, sa nu mai faca declaratii considerandu-ne pe toti niste prosi. Eu ma consider romanul…

- La nivelul judetului Teleorman, 213 de beneficiari au primit ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, in valoare de 2.871.538,2 lei, in prima etapa, respectiv in lunile ianuarie-mai, iar alti 75 de producatori au beneficiat de ajutor in cea…

- A inceput distribuirea atestatelor de producator la Cluj Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare…

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Parlamentul dezbate raportul comisiei speciale privind prezidențialele din 2009. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat, in plen, ca ”statul paralel e sufrageria lui Gabriel Oprea”. In cadrul dezbaterii din plenul reunit, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a afirmat ca statul paralel este ”sufrageria…

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- ”Imi pare rau sa constat ca am avut dreptate aproape cu un an in urma, cand la cele dezbateri de dialog social am spus ca, ceea ce propune PSD-ul și anume marirea de salarii, pensii și așa mai departe, nu este un lucru fezabil pentru ca nu explica de unde fac lucrul acesta.”

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Din 21 februarie, parlamentarii vor beneficia de sistem de vot electronic si la sedintele comune, au decis marti Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. „Am aprobat un lucru foarte important, asteptat de mult timp. Lucrurile sunt avansate, secretarii generali de la Camera…

- Indemnizatii mai mari pentru parlamentari, ca urmare a cresterii salariului minim Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de MEDIAFAX, indemnizatia…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a fost inmormantat, sambata, la Odorheiu Secuiesc, cu onoruri militare. El a decedat pe 23 ianuarie, la varsta de 64 de ani, intr-o clinica din Viena, unde fusese internat pentru ca suferea de cancer. La funeralii au participat peste 500 de persoane, printre care fostul…

- „Va invit, stimați concitadini actanți in cultura timișoreana, la prima dintre aceste intalniri, dedicata dv. Ea va avea loc luni, 05.02.2018, de la ora 17.00, in Sala de Consiliu a Primariei Timișoara. Scopul acestei intalniri este informarea participanților asupra proiectului ca și conținut și…

- Noua sesiune a Parlamentului a inceput ieri, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Dupa apariția in spațiul public a unor controverse legate de activitatea Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana (ATCCE), primarul Nicolae Robu a declarat, joi, ca are intenția sa ia mai multe masuri care vor deschide acest important proiect catre comunitate. „Avand in vedere ca proiectul…

- Horia Nasra a fost promovat vicelider al grupului parlamentar al PSD Deputatul clujean Horia Nasra, presedintele interimar al PSD Cluj, a fost ales vicelider al grupului parlamentar al PSD, pentru Regiunea de Nord Vest. Alegerea lui Nasra în aceasta pozitie a fost facuta joi, odata cu începerea…

- Robu a postat, joi dimineața, pe Facebook, un text prin care cheama personalitațile culturale ale orașului, dar și simpli cetațeni la o serie de intalniri pentru a le explica ce inseamna proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021, dar și pentru a primi idei noi și sugestii.…

- Parlamentarii PSD decid strategia partidului pentru viitoare sesiune Senatorul PSD, Serban Nicolae. Foto: Arhiva. Senatorii si deputatii social-democrati se reunesc pentru a stabili stategia în sesiunea parlamentara care începe joi, 1 februarie, si pentru…

- Dana Nalbaru (41 de ani) si Dragos Bucur (40 de ani) au anuntat ca s-au mutat provizoriu in Amsterdam, alaturi de cei trei copii, dupa ce actorul a primit un rol important si a inceput deja filmarile in capitala Olandei.

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Lucian Sova a fost propus sa preia mandatul de ministru al Transporturilor in Guvernul Dancila, dupa ce el a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Tudose. Anul trecut, pe 20 iunie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal in care deputatul bacauan era cercetat penal…

- Deputatul PSD de Neamț Ioan Munteanu, care deține și funcția de lider al grupului social-democrat din Camera Deputaților, a anunțat ca nddemisioneaza din Parlament. El a facut public și motivul renunțarii la mandatul de parlamentar, și anume „probleme de sanatate”. „Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut anuntul neasteptat! Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu anunta ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent de decizia colegilor, si spune ca afirmatiile lui Liviu Dragnea, potrivit carora ar fi o greseala anuntarea candidatului la prezidentiale, sunt eronate, fiind metoda care a adus doi premieri ai Sistemul.…

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

- Deputatul USR Cluj Adrian Dohotaru a fost implicat recent într-un incident rutier, în cartierul Manaștur.Acesta a relatat întreg evenimentul pe pagina sa de Facebook.”Am tras una din cele mai mari sperieturi din viața mea. Pedalez pe str. Câmpului…

- Catalin Radulescu, poreclit si „deputatul mitraliera” dupa ce a sustinut ca e dispus sa foloseasca mitraliera impotriva romanilor care protesteaza a avut o noua iesire nervoasa si extrem de agramata...

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura. Astfel, deputatul…

- Astfel, deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, ca si-a restras semnatura de pe acest proiect, intrucat ceea ce s-a discutat initial nu coincide cu forma proiectului depusa si inregistrata in circuitul legislativ. „Una s-a discutat, alta s-a depus la Parlament. In dimineata…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari social-democrați referitore la abuzul in serviciu este „pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid.

- Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor de reședința din Municipiul Arad și Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcarilor cu plata amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad au fost respinse, din nou, in Consiliul Local Municipal. Motivul?…