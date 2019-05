Parlamentarii PSD au încercat să elimine controalele psihologice din legea armelor Trei proiecte de lege privind regimul armelor si munitiilor s-au aflat in dezbatere parlamentara la Senat in ultimele luni, unul dintre ele urmand sa intre la vot final in Camera Deputaților saptamana viitoare. Acesta, in forma adoptata deja de Senat, ar fi relaxat semnificativ regimul armelor si munitiilor. Parlamentarii implicati in proces spun ca modificarile se refera doar la cei care detin deja arme de foc, nu si la cei care urmeaza sa devina posesori de astfel de arme. Unul dintre proiectele care au fost intens dezbatute la Senat urma sa elimine mai multe prevederi din actuala lege privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

