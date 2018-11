Parlamentarii ne-au făcut-o: Trimit TOȚI românii la judecător Parlamentarii ii trimit pe toti romanii la judecator. Camera Deputaților a adoptat, zilele trecute, un proiect legislativ, prin care sunt aduse mai multe modificari la competența materiala a instanțelor in procedura civila. Printre acestea figureaza și specificarea ca, indiferent de valoare, toate cererile in materie de moștenire vor trebui depuse la judecatorii. Incadrarea tuturor cererilor de moștenire, indiferent de valoare, in competența judecatoriilor este doar una dintre modificarile referitoare la competența in procesele civile vizate de Proiectul de lege pentru modificarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

