Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara pentru legile justitiei a adoptat, luni, cu amendamente, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei. Legea a trecut cu 12 voturi pentru, 3 voturi contra si o abtinere. „Prevederile…

- Parlamentarii liberali vor depune o motiune de cenzura impreuna cu colegii din Opozitie, a declarat vineri presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Agerpres.El a adaugat ca, atunci cand se va lua o decizie, aceasta va fi anuntata. "Cand vom lua o decizie, va vom anunta public. Normal…

- Parlamentarii au votat, in 2017, o modificare a Legii 334.2006 privind finantarea partidelor politice, prin care raportarea calculului subvenției primite de formațiunile reprezentate in Parlament se face nu la veniturile din bugetul statului, ci la PIB. In cazul mandatelor obținute de femei, subvenția…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat luni ca solicita Guvernului desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE) privind legislatia care reglementeaza asigurarea obligatorie de raspundere civila auto…

- UNTRR cere astfel desecretizarea scrisorii primite de Guvern in 19 iulie, in care CE solicita autoritatilor romane modificarea catorva articole din legislatia RCA actuala, ceea ce ar putea conduce din nou la cresterea tarifelor.”UNTRR considera ca Legea 132/2017 a determinat reechilibrarea…

- Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus…

- "Am luat decizia sa depunem o motiune impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine. Dupa refuzul majoritatii parlamentare de a constitui comisia de ancheta, care sa analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scaparea de sub control a pestei porcine,…

- Se cere comisie de ancheta in Parlament, in cazul crizei pestei porcine. Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților, alaturi de reprezentanții PMP, a inițiat, joi, demersurile pentru inființarea comisiei parlamentare de ancheta, prin inregistrarea solcitarii la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. …