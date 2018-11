Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii UE ar trebui sa admita Bulgaria si Romania in spatiul Schengen lipsit de controale la frontiere, indeamna deputatii din Comisia pentru libertati civile, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni pe site-ul Parlamentului European, informeaza Agerpres. Deputatii au reiterat luni…

- O abordare in doua etape - suspendarea controalelor la frontierele interne maritime si aeriene, urmata de eliminarea controalelor la frontierele interne terestre - reprezinta un anumit numar de riscuri si ar putea sa aiba un efect negativ asupra viitorului extinderii spatiului Schengen, subliniaza…

- De la 1 ianuarie 2019, Romania preia președinția prin rotație a Consiliului UE. Miniștrii noștri ar fi trebuit sa mearga la Bruxelles bucuroși și pregatiți sa prezinte partenerilor europeni mapa cu proiectele propuse de Romania in anul 2019, sa prezinte propunerile pentru noul buget european sau…

- Politica de coeziune este pentru prima data in istoria Uniunii Europene (UE) portofoliul cu cea mai mare suma alocata in viitorul buget, respectiv pentru perioada 2021-2027, iar Romania, Bulgaria si Grecia au prevazuta o crestere de peste 10% fata de fondurile actuale, a declarat, sambata, la Alba…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker a vorbit intr-un interviu Digi 24 despre Romania, iar mesajul sau principal a fost ca situația din țara noastra nu este tocmai buna, anul trecut lucrurile stand mult mai bine. Intrebat despre faptul ca in discursul de anul acesta despre starea națiunii…