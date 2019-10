Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca ședința din Parlament in care opoziția a demonstrat ca are mai multe voturi decat PSD a declanșat un val de panica in Guvern. Cițu arata ca angajații din Ministerul de Finanțe sunt cei mai panicați pentru ca n-ar fi reușit sa acopere gaurile generate de Guvern.Citește…

- Viitorul aquapark din Buziaș ar urma sa fie realizat in zona centurii de ocolire a stațiunii, cu bani guvernamentali – 10 milioane de euro. Nu se pot accesa bani europeni pentru acest obiectiv, dar se poate realiza cu bani de la Guvern. Timpul este scurt insa pentru a se aproba finanțarea in acest…

- Finantarea proiectului aeroportului de la Brasov din bani europeni pe actualul exercitiu financiar depinde de durata procedurii de notificare a ajutorului de stat, a explicat, vineri, ministrul Fondurilor Europene,...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a relatat discuțiile cu Viorica Dancila despre candidatura la prezidențiale. Tariceanu susține ca Dancila i-a promis ”cu o seninatate cuceritoare” ca PSD il va susține pe el la prezidențiale, dar in doar cateva saptamani și-a schimbat poziția radical și…

- Printr-o decizie a executivului, in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Infrastructurii a fost numit Alexandru Sonic. Acesta are studii de licenta si de masterat la Universitatea Oxford din Marea Britanie. A lucrat timp de 13 ani intr-o banca investitionala.

- O hotarare de Guvern de care depinde soarta tronsonului doi al șoselei ocolitoare a municipiului Zalau, a fost adoptata saptamana trecuta, fiind vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțarii celui mai important obiectiv pe segmentul infrastructurii rutiere zalauane. In Hotararea…

- V-am tot prezentat in ultima vreme poveștile unor tineri care au ales sa traiasca la țara. Sa munceasca, sa se lupte cu hibele sistemului și, intr-un final, sa prospere. Azi vi-l prezentam pe Ioan Bumbu, de 72 de ani, din Racașdia. Aflat la polul opus, ca și varsta, dar cel puțin la fel de…

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara vrea sa achizitioneze un sistem integrat pentru controlul de securitate in valoare de 52,91 milioane lei, inclusiv TVA (echivalentul a 11,4 milioane euro), potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, actionarul…