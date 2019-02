Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Pro Romania Ioana Petrescu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca prin modul in care a fost facut bugetul de stat primarii sunt pusi in situatia de merge la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) sau la Liviu Dragnea pentru a…

- Prim-vicepreședintele PNL Arad, Iustin Cionca, arata – printr-un comunicat de presa, ca „una dintre promisiunile electorale ale PSD a fost construirea unui numar de 1500 de locuințe anual, pentru tineri”. „Au trecut 650 de zile de la aceasta promisiune, dar nu s-a construit nicio locuința,…

- Municipiul Lugoj va primi 9 autobuze electrice, 3 stații de incarcare rapida și 9 stații de incarcare lenta, printr-un proiect cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a…

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri laburiste care ar fi putut da legislativului puterea de a amana Brexitul, o noua victorie pentru premierul Theresa May care se opunea acestui amendament. Propunerea deputatei laburiste Yvette Cooper a fost respinsa de parlamentari…

- Adrian Gadea: “Ii indemn pe toti primarii si presedintii de consilii judetene sa trimita cat mai multe proiecte la MDRAP” in Politic / on 14/01/2019 at 15:09 / – Intrand direct in subiect, as vrea sa va intreb, domnule secretar de stat, Adrian Gadea, ce semnale aveti din judete referitor la…

- Agenda Urbana a Uniunii Europene constituie una dintre prioritatile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in timpul mandatului Romaniei la presedintia Consiliului UE. "In domeniul dezvoltarii urbane, toate eforturile vor fi depuse pentru implementarea si continuarea Agendei Urbane…

- "Conform intelegerii cu BDCE, se vor finanta 380 de gradinite cu program normal cu 2, 3 si 4 sali de grupa. Proiectul are ca data de finalizare 31 decembrie 2019. Stadiul implementarii PRET la aceasta data este urmatorul: s-au finalizat lucrarile la 185 de gradinite (in 2017 - 40 gradinite, iar in…

- In cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica”, cod SIPOCA 61, implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), incepand cu 12 noiembrie 2018, s-a demarat activitatea de sprijinire…