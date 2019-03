Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici voteaza joi patru amendamente la motiunea propusa de premierul Theresa May pentru amanarea Brexitului, dupa ce zilele trecute au respins atat acordul convenit de sefa executivului cu UE cat si varianta unui Brexit fara acord, scrie Reuters. În moţiune a fost inclusă…

- Trei deputate din cadrul Partidului Conservator, care vor ca Regatul Unit sa ramana in Uniunea Europeana (UE), au aderat miercuri la ”Grupul Independent” din Camera Comunelor, in semn de protest fata de ”gestionarea dezastruoasa a Brexitului de catre Guvern”, relateaza Reuters. Heidi Allen, Anna Soubry…

- Parlamentarii britanici au votat marti in favoarea unei propuneri care invita guvernul sa inlocuiasca asa-numitul "backstop" nord-irlandez cu masuri alternative pentru a asigura sprijinul legislativului in favoarea acordului Brexit al premierului Theresa May, transmite Reuters. Amendamentul, prezentat…

- Parlamentarii britanici au votat marti in favoarea unui amendament prin care se solicita guvernului sa excluda posibilitatea de a parasi Uniunea Europeana fara un acord, transmite Reuters. Votul 318 la 310 a fost impotriva premierului Theresa May care afirmase ca singura modalitate de a indeparta un…

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri laburiste care ar fi putut da legislativului puterea de a amana Brexitul, o noua victorie pentru premierul Theresa May care se opunea acestui amendament, relateaza Reuters. Propunerea deputatei laburiste Yvette Cooper a fost respinsa de…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic. In cazul neaprobarii documentului exista riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos,…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

