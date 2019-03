Parlamentarii britanici preiau controlul Brexitului

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, va incerca, pentru a treia oara, sa treaca prin Parlament acordul convenit cu Bruxelles-ul, de iesire a tarii din Uniunea Europeana. Cel mai probabil un vot in acest sens urmeaza sa aiba loc pana la 20 martie. Pana atunci, in aceasta seara, Camera Comunelor va vota pentru…

- Deputatii britanici se pronunta joi asupra a trei amendamente ale planului iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) al premierului Theresa May, a anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, relateaza Reuters potrivit news.roUn amendament, propus de catre Partidul Laburist…

- Deputații britanici vor fi privați de vacanțe în februarie pentru a permite adoptarea legislației necesare pentru implementarea Brexitului, programat pe 29 martie, a anunțat joi purtatorul de cuvânt al premierului Theresa May, relateaza AFP.”Suntem hotarâti sa avem totul…

- Parlamentarii britanici au respins marti, cu 327 voturi pentru si 296 impotriva, o propunere care cerea legislativului sa ia in considerare optiuni alternative pentru a preveni o iesire a Marii Britanii din UE fara un acord de Brexit, relateaza Reuters. Propunerea, depusa de Partidul Laburist de opozitie,…

- Parlamentarii britanici vor avea oportunitatea de a vota marti asupra a pana la sapte modificari propuse la acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Uniunea Europeana, a declarat marti presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda…

- Majoritatea investitorilor considera ca riscul unui ”no-deal” (fara acord cu UE) este destul de mic, considera Christopher Dembik, director analiza macro la Saxo Bank, conform unui comunicat de presa."Așa cum era de așteptat, aventura kafkiana a Brexitului continua. Premierul…

- Theresa May a avertizat ca parlamentarii britanici ar putea opri Brexitul, in speranța ca o sa-i faca pe aceștia sa voteze pentru planul ei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aflata la o intalnire electorala la o fabrica din Stoke, cu doar o zi inainte de votul din Parlamentul Marii Britanii…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…