- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian. Marea…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…

- Parlamentul britanic trebuie sa fie „foarte atent” sa nu se indeparteze de opinia publica privind Brexitul sau risca „o instabilitate sociala reala”, a avertizat ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, intr-un interviu acordat The Times, scrie Politico. Hunt, facand apel la parlamentari…

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Marea Britanie a revizuit in sus prognozele de crestere economica pentru 2019, anul Brexitului, pana la 1,6% de la 1,3% cat preconiza anterior, a anuntat luni ministrul de Finante, Philip Hammond, informeaza AFP preluata de Agerpres. Cresterea economica este "rezistenta", a declarat ministrul…