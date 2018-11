Parlamentarii britanici pot depune câte şase amendamente privind acordul Brexit Guvernul a prezentat detaliile dezbaterii motiunii pentru aprobarea planului lui May de a scoate tara din UE, anuntand ca va permite discutarea de amendamente care ar putea incerca sa schimbe acordul pe care ea l-a obtinut la Bruxelles.



Formatul dezbaterilor a fost asteptat cu nerabdare, pentru a vedea daca rivalii lui May vor avea o sansa de a-si testa planurile alternative de iesire din UE, precum ramanerea in uniunea vamala a UE sau conditionarea Brexitului de un al doilea referendum, informeaza Agerpres.



Niciun astfel de amendament nu ar fi obligatoriu din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Liderii europeni se reunesc duminica, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, relateaza BBC. Cu patru luni inainte ca Marea Britanie sa…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP preluata de Agerpres. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, continua sa ameninte autoritațile de al Londra ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP, preluata de Agerpres. După o discuţie cu omoloaga sa britanică, Theresa May, Sanchez a scris pe contul său…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre raman departe…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…