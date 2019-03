Parlamentarii britanici au respins toate alternativele propuse pentru Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE au inceput discutiile cu privire la amanarea Brexit-ului dupa ce premierul britanic Theresa May a solicitat ca termenul initial, 29 martie, sa fie prelungit pana la 30 iunie. Presedintele Consiliului UE, Donald Tusk, a dorit ca amanarea sa fie acordata pana la 22 mai cu conditia…

- Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar si implicit amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a precizat purtatorul…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Uniunea Europeana a abandonat ideea ca procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi oprit, prioritatea fiind acum „evitarea unui fiasco” daca varianta finala va fi un Brexit fara acord, a declarat miercuri Donald Tusk, președintele Consiliului European, citat de Reuters, potrivit…

- Ministrul sanatatii, Matt Hancock, a declarat, duminica, ca exista opțiunea de a institui legea martiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea in cazul unui Brexit fara acord, dar ca atentia guvernului nu se concentreaza pe acest aspect. Hancock a fost intrebat de BBC daca guvernul…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

