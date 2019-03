Parlamentarii britanici au preluat controlul Brexit de la Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- "Protejarea drepturilor cetatenilor a reprezentat prioritatea Guvernului Romaniei pe intreaga durata a procesului Brexit. Am urmarit pe tot parcursul acestor negocieri sa ne asiguram ca drepturile cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie vor fi respectate. Am primit deja asigurari in acest…

- Parlamentarii britanici voteaza astazi daca țara va ieși din blocul comunitar fara niciun acord, la o zi dupa ce au respins acest acord revizuit, intr-un eșec usturator inregistrat de Theresa May. Urmeaza acum alte zile tensionate pentru britanici, pe masura ce termenul stabilit pentru ieșirea țarii…

- Este esențial sa împiedicam Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana într-un mod dezordonat fara o înțelegere, a declarat șeful Parlamentului European pentru presadin Germania conform Reuters.Într-un interviu acordat grupului de presa Funke, Antonio Tajani a adaugat…

- In plina incertitudine legata de soluțiile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu aproximativ doua luni inainte de termenul stabilit, costurile pentru britanici sunt deja uriașe. Astfel, potrivit unui expert al Bancii Angliei, de la referendumul din iunie 2016 ...

- Anumiti conservatori britanici ar putea regreta intransigenta lor cu privire la Brexit, a avertizat marti liderul grupului liberal (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, aflat la Strasbourg pentru sesiunea plenara a legislativului UE, transmite AFP. ''Este iresponsabil din partea partizanilor…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Comisia Europeana. Votul vine cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- ​Un grup de parlamentari britanici iau in calcul modalitati de a prelua controlul asupra procesului Brexit de la guvern, scrie presa, daca, asa cum este de asteptat, parlamentul va respinge acordul premierului cu UE, la un vot ce va avea loc marti, transmite BBC, citat de Rador.

- Mai mult de jumatate dintre britanici au sustinut ca vor un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca ultimul cuvant despre Brexit ar trebui sa fie spus de catre public, potrivit celui mai mare sondaj Brexit de la referendumul din 2016.