- Deputații au adoptat, in ședința de plen de miercuri, proiectul de Hotarare privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2019. Proiectul de buget prevede cheltuieli și pentru exercitarea președinției Consiliului UE, respectiv funcționarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului.Proiect de ...

- DISCUTII… Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor, condusa de deputatul vasluian Adrian Solomon, a aprobat, in cursul zilei de ieri, Legea Pensiilor, incepand ca de astazi aceasta lege sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor. „Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor a aprobat Legea…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat marți un raport de admitere la inițiativa de modificare a legii privind executarea pedepselor (legea 254/2013), in sensul introducerii posibilitații ca infractorii condamnați pentru fapte fara violența sa faca inchisoare la domiciliu. Cea mai importanta…

- Deputații ALDE au votat, miercuri, in plen, alaturi de PNL in favoarea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Proiectul de lege nu are susținerea PSD și primise raport de respingere in comisie. Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat in plen ca parlamentarii partidului sau au votat…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 261 de voturi “pentru”, doua „impotriva” si cinci abtineri, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii A8, Iasi-Targu Mures, cunoscuta și sub numele de Autostrada Unirii. Parlamentarii PSD și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Camerei Deputatilor a votat, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…