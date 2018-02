Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, informeaza Agerpres.ro. Ca membri in aceasta comisie, PSD i a propus pe senatorii Ionel Daniel Butunoi si…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Senatul si Camera Deputatilor au dat, marti, vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Deputatul PMP Petru Movila considera ca demersul de constituire a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, reprezinta "o manifestare de forta", care nu vine decat "sa subjuge" SPP, o institutie serioasa, cu profesionisti.…

- Parlamentarii liberali au solicitat marti scoaterea de pe ordinea de zi a plenului comun a hotararii cu privire la infiintarea Comisiei de ancheta cu privire la activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza Lucian Pahontu, iar plenul a decis prin vot sa respinga solicitarea liberalilor.…

- Iohannis, atac la Parlament: Demersul de a face o comisie de ancheta pe șeful SPP, o aflare in seama politicianista, a spus șeful statului, la Cotroceni, el precizand ca activitatea Serviciului de Protecție și paza este analizata, conform legii, doar in interiorul CSAT, iar singurul demers legal era…

- Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere au discutat, joi, despre inființarea comisiei de ancheta parlamentara „pentru verificarea activitații directorului SPP” și a „modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția in activitați care exced cadrului legal de funcționare”. De…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- Situația Serviciului de Protectie și Paza, în atenția Parlamentului! Coaliția din Parlament a anunțat înființarea unei comisii care sa ancheteze eventuale implicari în politica a directorului SPP.

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca principalul punct de pe ordinea de zi a sedintei va fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.“Am decis impreuna cu domnul presedinte Tariceanu sa convocam Biroul…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Gata, este „inceputul sfarsitului” pentru generalul Lucian Pahontu, cel aflat la conducerea Serviciului de Protectie si Paza inca din anul 2005! Pentru ca dupa ce diversiunea liberala de la Comisia pentru Aparare din Senat a esuat, liderii coalitiei de guvernamant au decis infiintarea unei comisii parlamentare…

- Razboiul dintre președintele PSD și șeful SPP, Lucian Pahonțu, va trece de la etapa declarațiilor de presa, la etapa razboiului total in Parlament.Citește și: Reacția Laurei Codruța Kovesi dupa dezvaluirile lui Sebastian Ghița Surse parlamentare din PSD ne-au confirmat faptul ca, in…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Coaliția PSD-ALDE va discuta in ședința urmatoare inființarea comisiei de ancheta privind SPP. Informația a venit de la liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care spune ca este o chestiune care trebuie analizata, avand in vedere diversele informatiile care au aparut in spatiul public legate de o posibila…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citeste si: PROTEST MASIV fata de Declaratia 600: Petitie de ULTIM MOMENT…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. …

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Comisia de control SRI discuta astazi sesizarea facuta de Alina Mungiu Pippidi in cazul Serviciului de Protectie si Paza! Aceasta vorbeste despre existenta unui serviciu secret in interiorul SPP si cere, in consecinta, audierea directorului Lucian Pahontu in Parlament.

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- Decizie fara precendent in Guvern. Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la escorta Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor aduse sefului Serviciului, Lucian Pahontu, de catre liderul PSD Liviu Dragnea. In schimb, Viorica Dancila vrea ca paza sa-i fie…

- Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati de Jandarmerie. Informatia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Decizia a fost luata in contextul acuzatiilor lansate…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Guvernul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o masina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

