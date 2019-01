Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din Statele Unite a emis o avertizare de calatorie prin care le sugereaza cetațenilor americani sa fie precauți daca se afla in China, in contextul in care mai mulți cetațeni americani și canadieni au fost reținuți de autoritațile chineze, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Documentul…

- China a acuzat luni Marea Britanie si Uniunea Europeana de ipocrizie dupa ce acestea s-au declarat ingrijorate de situatia celor doi cetateni canadieni aflati in detentie pe teritoriul chinez, Beijingul denuntand dubla masura intrucat Londra si Bruxellesul nu au mentionat nimic despre retinerea, la…

- Canada le-a cerut sambata aliatilor sai sa o sustina in relatia cu Beijingul pentru a obtine eliberarea cetatenilor sai detinuti "arbitrar" in China, subliniind ca acesta este un "precedent ingrijorator" pentru intreaga comunitate internationala, relateaza AFP preluata de Agerpres. Ministrul…

- Un al treilea cetațean din Canada a fost reținut in China, a relatat miercuri publicația National Post, citand Ministerul canadian de Externe, relateazasite-ul agenției Reuters preluata de mediafax. Purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a declarat ca nu are…

- Oficiali canadieni au primit acces consular la cel de al doilea cetatean canadian arestat in China saptamana trecuta, dupa ce directoarea financiara a Huawei a fost retinuta in Canada la inceputul acestei luni, relateaza dpa si AFP preluate de Agerpres. "Astazi, Canada a primit acces…

- Un fost diplomat canadian a fost arestat in China, iar organizatia internationala la care lucra a cerut marti ”eliberarea rapida” a acstuia, in contextul in care Beijingul este furios dupa incarcerarea in Canada a unei conducatoare a unei intreprinderi chineze, relateaza AFP.International…

- China a avertizat sambata Canada ca vor exista consecinte grave daca nu o va elibera imediat pe Meng Wanzhou, director financiar al grupului Huawei Technologies, numind cazul ca fiind ”extrem de urat”, transmite Reuters.Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, a fost arestata in Canada pe…

- Ambasada Chinei din Canada a criticat joi Canada și Statele Unite pentru decizia de a o aresta pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei și a cerut eliberarea imediata a acesteia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.