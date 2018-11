Doi deputati PNL de Timis au semnat o intrebare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie prin care presedintele institutiei este intrebat daca minorii care au participat la spotul “Copiii referendumului” au acceptul parinților. In urma acestei intrebari, reprezentantii agentiei de publicitate care a facut spotul video au fost chemati sa dea declaratii in […] Articolul Parlamentari de Timiș, implicati in scandalul “Copiii referendumului”. Pavel Popescu: Nu am citit ce am semnat, am fost indus in eroare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .