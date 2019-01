Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre cele mai puternice comisii parlamentare americane, aflate din ianuarie in mainile democratilor, au cerut de la Deutsche Bank informatii cu privire la relatiile sale de afaceri cu presedintele Donald Trump, informeaza AFP. 'Banca a primit o cerere de la Comisia pentru servicii financiare…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a fost citat pentru audieri în Senatul SUA la jumatatea lunii februarie, afirma surse citate de postul CNN si de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Comisia senatoriala pentru Informatii l-a convocat pentru audieri pe Michael…

- Avocati ce reprezinta Comisia de Afaceri Externe si Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor din SUA urmeaza sa discute luni despre posibila convocare la audieri a interpretilor care au participat la intrevederile dintre presedintii Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza ABC News.

- Suspiciunile referitoare la activitatile electorale ale lui Donald Trump, vizand contacte cu Rusia si efectuarea de plati pentru evitarea unor scandaluri, vor creste presiunile si risca sa conduca la initierea procedurii demiterii presedintelui SUA, comenteaza cotidianul The New York Times.

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…

- Americani voteaza marți la alegerile legislative partiale si regionale, scrutinul fiind considerat un test pentru presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba s-a implicat activ in campania electorala in speranta ca Partidul Republican va putea mentine majoritatea in Congresul SUA.