Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum comenteaza faptul ca opoziția ii cere demisia din fruntea Camerei Deputaților, dupa decizia de ieri a CCR privind Codul penal, Liviu Dragnea a raspuns: „Pana cand acest partid de extrema dreapta, acest partid radical, USR, va ramane singur in Romania și sa aiba o conducere dictatoriala…

- Florin Iordache a afirmat ca expertii Comisiei de la Venetia au fost indusi in eroare de catre unii reprezentanti ai autoritatilor romane cu care s-au intalnit, mentionand in acest sens criticile lui Klaus Iohannis, ale procurorului general, Augustin Lazar, a fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. "Parlamentul…

- "Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza 4 imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale,…

- ”Am ascultat cu interes dezbaterea pe care ați transmis-o. Eu aș porni de la una dintre afirmațiile prim-vicepreședintelui Timmermans: sa dialogam, sa gasim soluții de rezolvare. Eu aș mai adauga ceva la asta: sa vorbim informați și daca se poate și ar trebui sa se poata, sa fim de buna credința”,…

- "Este doar o hartuire a PSD pentru a acoperi incalcarea legii. Articolul 66 alineatul 3 din Constitutia Romaniei spune explicit: convocarea Camerelor pentru sesiune extraordinara se face de catre presedintii acestora. Asadar, textul Constitutiei este imperativ, ceea ce arata ca intregul nostru demers…

- Viorica Dancila anunța ca va merge in Parlamentul European, pentru a da explicații despre violențele de la protestul Diasporei dar considera ca ancheta trebuie sa stabileasca adevarul. In plus, prim-ministrul spune ca va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre eventualele…

- Liderul și viceliderul PNL Raluca Turcan, respectiv, Dan Valceanu, au facut plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca, in calitate sa de șef al Camerei Deputaților a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare privind tema protestului Diasporei, din 10 august, precum și situația…

- 'Biroul permanent, prin vocea domnului Liviu Dragnea, a respins solicitarea PNL ca la inceputul acestei sesiuni parlamentare premierul Viorica Dancila sa vina la 'Ora Guvernului' in Parlament pentru a raspunde cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental din 10 august. Prim-ministrul…