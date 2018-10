Parlament, vot anulat. Suciu, nervos: Să lase huliganismele! "Legea offsore a fost votata cu colegii noștri iresponsabli urland pe aici prin Parlament. Pana la urma de ce i-au trimis romanii aici, sa huiduie și sa faca scandal? Sa citeasca regulamentul și sa vada de cate ori au cerut repetarea votului și sa nu mai huiduie și sa ne faca pe noi golani. Și-au batut joc de toata munca colegilor lor din comisie. Sa lase huliganismele acasa. Au preferat sa fie ipocriți și sa iși gaseasca tot felul de motive sa nu voteze o lege importanta. Indiferent care era votul opoziției legea offshore, trecea cu voturile majoritații. Am crezut astazi degeaba ca,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat pe 24 octomrbie, ca for decizional, proiectul de Lege offshore cu 170 de voturi pentru si 3 impotriva si o abtinere. Actul normativ va merge, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis, cel care a retrimis proiectul de...

- Un proiect extrem de important nu a trecut azi de Camera Deputaților. Este vorba despre o transpunere a directivei europene privind spalarea banilor, informeaza Romania TV. Au fost negoiceri intense cu toți parlamentarii, dar legea nu a trecut. Au fost facute cateva modificari, dar se pare…

- 40 de organizații neguvernamentale solicita deputaților sa nu voteze proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in forma actuala, printr-o scrisoare deschisa, anunța Mediafax.Proiectul este inițiat de Guvern in vederea transpunerii celei…

- Dupa saptamani de negocieri tensionate, PSD si ALDE au ajuns la un consens pe tema legii offshore. Proiectul a fost intors odata in Parlament, adoptat in Senat și blocat apoi la dezbaterile din Camera Deputaților.

- Actuala majoritate parlamentara este preocupata de scoarta celor care isi ispasesc pedepsele in inchisori. Aleșii vor ca deținuții sa primeasca de la statul roman haine, medicamente, locuri de cazare si masa, dar si decontarea transportului, imediat dupa ce ies din puscarie. Dupa mult criticata lege…

- Statul roman va avea, in baza Legii offshore, beneficii majore de 50 din productia de gaze, care vor tranzactionate pe piata din Romania, si impozitul pe venitul suplimentar, in plus fata de redevente, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social democratilor din Camera…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/26.02.2018). Camera Deputatilor a adoptat pe 10 iulie proiectul de lege pentru modificarea Codului silvic. Proiectul de lege este controversat, chiar initiatoarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/26.02.2018).Camera Deputatilor a adoptat pe 10 iulie proiectul de lege pentru modificarea Codului silvic. Proiectul de lege este controversat, chiar initiatoarea…