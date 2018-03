Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, noua componenta a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). PSD l-a propus la conducerea institutiei pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei, transmite News.ro . Comisiile juridice reunite ale celor…

- Deputatul roman Eugen Tomac considera ca adoptarea Declaratiei de marti, 27 martie, „pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, demonstreaza ca in Romania exista consens politic in ceea ce priveste…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis, marti, sa puna la dispozitia comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA toate documentele si inscrisurile aflate in arhiva CSAT in legatura cu Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA). Decizia a fost luata in conditiile in care…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis sa trimita comisiilor juridice solicitarea PNL de a se cere un punct de vedere al Comisiei de la Venetia privind modificarea legilor justitiei....

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Potrivit unui anunt…

- Florian Coldea va fi audiat marți, 13 martie 2018, in Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controluluiparlamentar asupra activitatii SRI, de la ora 11:00.

- PNL a cerut convocarea de urgența Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a decide asupra solicitarii de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției. Astazi, in urma demersului PNL, Biroul permanent al Camerei Deputaților…

- Incepand cu anul in curs sarbatoarea Marțișorului este un element de Patrimoniu Mondial, dupa ce a fost inscris pe lista UNESCO. Meritul pentru acest lucru ii revine deputatului ALDE de Suceava Alexandru Baisanu, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru ...

- Potrivit declaratiei ofociale, senatorul buzoian Dorin Badulescu (PMP) s-a intalnit ieri cu vicepresedintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans. “Ieri, 01.03.2018, am participat, in calitate de membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Ingrijorarile Comisiei Europene cu privire la modificarile legislative referitoare la justitie si la combaterea coruptiei au atins, pe buna dreptate, cote maxime, sustine deputatul USR de Constanta, Ion Stelian.Frans Timmermans, Prim vicepresedintele Comisiei Europene va avea maine, 01.03.2018 o intrevedere…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. El a sustinut ca, in 2009, Mircea Geoana…

- Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri propunerea ca deputatul Oana Florea si senatorul Marin Nicolae sa fie alesi in calitate de membri ai Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. Deputatul Oana Florea a fost aleasa cu 273 de voturi…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Din 21 februarie, parlamentarii vor beneficia de sistem de vot electronic si la sedintele comune, au decis marti Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. 'Am aprobat un lucru foarte important, asteptat de mult timp. (...) Lucrurile sunt avansate, secretarii generali…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Noua sesiune a Parlamentului incepe joi, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Un tren la bordul caruia se aflau mai multi alesi republicani a lovit un camiuon de gunoi, in statul american Virginia. O persoana care se afla in vehicul a decedat, relateaza BBC News si AFP. Un tren inchiriat de mai multi congresmeni republicani a lovit in plin camionul de gunoi. Vehiculul a fost…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se reuni luni, in sedinta, inaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de investitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru Agerpres de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila.

- Autor: Serban CIONOFF Nu aș putea spune cu maxima certitudine ca atunci cand au dat publicitații Declarația comuna in care iși exprima ingrijorarea fața de efectele devastatoare ale legilor justiției, președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui comisiei,Frans Timmermans,…

- Legile Justitiei | Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania (surse) Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude…

- Inspecția judiciara a solicitat Președintelui Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezindențial, avand la baza sesizarea formulata de Razvan Savaliuc, cu privire la transmiterea…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea, a prezentat, luni, proiectul de lege a comisiilor de ancheta. Acest proiect este…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a emis miercuri un decret de promulgare a Legii Bugetului de stat pe anul 2018. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au votat, în data de 22 decembrie, proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica…

- Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2018 ajunge miercuri pe masa presedintelui Klaus Iohannis, acesta urmand sa decida daca va emite decret de promulgare a legii, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Potrivit sursei citate, documentele ajung, in cursul zilei de miercuri, pe…