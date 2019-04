Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla la ora transmiterii acestei știri in sala de ședința a comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, condusa de Florin Iordache.Comisia speciala este așteptata sa inceapa dezbaterile pe modificarea codurilor penale dupa deciziile CCR,…

- Prin Decizia nr.681 din 6 noiembrie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind Codul administrativ al Romaniei, publicata in M.O. nr.190/11.03.2019, Curtea Constituționala a Romaniei a constatat ca legea menționata este neconstituționala, in ansamblul sau, fiind contrara…

- Dupa ce a blocat în Parlament moțiunea simpla și a amânat votul, PSD crește presiunea pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-l amenința cu demiterea. La nivel oficial, social-democrații invoca refuzul acestuia de a da o ordonanța de urgența pe Codurile Penale. Miza reala a acestui scandal…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți, in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterile pe moțiunea simpla prin care opoziția ii cere demisia, ca are „convingerea” ca este nevoie de modificarea Constituției, insa nu crede ca in acest moment exista majoritatea necesara in Parlament pentru…

- Ministrul Justitiei s-a aratat deranjat de afirmatiile lui Florin Iordache referitoare la OUG 7, mentionand ca daca sunt critici din PSD, partidul poate initia proceduri de modificare."Orice lege poate fi modificata, nicio lege nu e lasata de la Dumnezeu. Doamna prim-ministru v-a raspuns ieri,…

- PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla pe Justitie intitulata "Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie". "PNL a depus motiunea simpla pe Justitie, care a fost semnata si de colegii nostri de la USR. Este o motiune prin care va solicitam…

- ”Stenograma ședinței de Guvern din data de 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu este cel care a adoptat proiectul de lege privind recursul compensatoriu. Sorin Grindeanu nu iși asuma decizia luata și, mai mult, insista ca proiectul a fost aprobat și trimis spre Parlament in forma…

- "Stenograma ședinței de Guvern din data de 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu este cel care a adoptat proiectul de lege privind recursul compensatoriu.Sorin Grindeanu nu iși asuma decizia luata și, mai mult, insista ca proiectul a fost aprobat și trimis spre Parlament in forma…