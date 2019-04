Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Comisiei speciale a Parlamentului privind justitia se vor întâlni joi cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizând ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor justitiei.

- Reprezentanti ai Comisiei speciale a Parlamentului privind justitia se vor intalni joi cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizand ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor justitiei. ‘Comisia de la Venetia – in timp ce eram in comisie, am aflat ca programul punctual l-au stabilit…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției, condusa de Florin Iordache, a adoptat, astazi, un raport de modificare a Codului de Procedura Penala. Parlamentarii au eliminat din varianta adoptata de Senat mai multe articole declarate neconstituționale de CCR.Citește și: Elena Udrea…

- ​Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea de aprobare a OUG 90/2018 privind operaționalizarea secției de investigare a magistraților, cerand punerea textului in acord cu recomandarile cuprinse in raportul MCV, observațiile Comisiei de la Veneția și cu recomandarile GRECO.…

- "Raportul comisiilor este un fals. Raportul este falsificat in mod grosolan fata de votul si dezbaterile din comisie. Din nefericire, proiectul de hotarare contine cu totul si cu totul alt text. Sunt amestecate prevederi legate de referendumul consultativ solicitat de presedintele Iohannis si cu…

- Europarlamentarii V. Boștinaru și V. Badea despre alegerile din R. Moldova Foto. radiochisinau.md. România are interese foarte mari în stabilitatea si continuarea parcursului pro-european al Republicii Moldova. Declaratia a fost facuta cu putin timp în urma la Radio…

- „Avand in vedere ca ordonanta prevede un lucru foarte simplu si foarte clar, si anume ca Sectia de investigare a magistratilor sa se transforme in directie, iar seful acestei directii sau titularul postului de sef al directiei urmeaza sa fie numit exact dupa aceeasi procedura dupa care sunt numiti si…

- ”Pentru noi este important cum vor fi tratate dosarele inchise, in contextul in care se dorește atacul prin recurs in anulare a tuturor cazurilor judecate la Inalta Curte de Casație și Justiție in ultimii patru ani. Intr-o astfel de situație se poate ajunge la repetarea tuturor proceselor, fapt ce…