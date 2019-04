Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Cristian Preda a spus: " Dezbaterea a fost introdusa pe agenda in urma sedintei Conferintei Presedintilor de saptamana…

- Dezbaterea privind situatia statului de drept in Romania a inceput luni seara in plenul Parlamentului European (PE) reunit la Strasbourg potrivit Agerpres. Dezbaterea, introdusa pe agenda saptamana trecuta la solicitarea grupului Partidului Popular European (PPE) din PE, a inceput in jurul…

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Monica Macovei a spus: Țara este condusa de un condmanat definitiv si are noi procese. A uat tara in mana si da cu ea de pamant.…

- Dezbaterea a fost introdusa pe agenda in urma sedintei Conferintei Presedintilor de joi la solicitarea grupului PPE din PE, care isi motiveaza demersul prin campania dusa de statul roman impotriva candidatului favorit al PE pentru functia de procuror-sef european, Laura Codruta Kovesi, despre care…

- Europarlamentarii vor dezbate, luni dupa-amiaza, la Strasbourg, alaturi de Comisia Europeana, situația respectarii principiilor statului de drept in Romania. Dezbaterea va incepe la 18.00, ora Romaniei, subiectul fiind al doilea punct pe ordinea de zi a plenului PE, transmite Mediafax.In noiembrie…

- Romania este din nou pusa cu spatele la zid de catre oficialii europeni. Luni, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg va avea loc o dezbatere privind statul de drept din Romania.Citește și: Renate Weber o pune in garda pe Dancila: 'Trebuie sa fie și din partea Guvernului Romaniei…

- Europarlamentarul Renate Weber a declarat, sâmbata, ca va fi prezenta la Bruxelles la audierea Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, subliniind ca aceasta este doar o etapa, decizia finala urmând sa se ia în Consiliul UE, noteaza Agerpres. ''Eu…

- Premierul Viorica Dancila, prezentand prioritațile Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene (foto: www.gov.ro) La 15 ianuarie, prim-ministrul Viorica Dancila a mers in Parlamentul European pentru a prezenta la Strasbourg, in mod oficial, programul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…