Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei, scrie…

Au trecut foarte multi ani de cand Guvernul Romaniei, presat de adoptarea in regim de urgenta a mai multor acte normative de care Romania avea nevoie pentru alinierea la acquis-ul comunitar si pentru a incheia negocierile de aderare la Uniunea Europeana, a uzitat in exces de emiterea ordonantelor…

Astazi, 8 martie 2018, a avut loc inaugurarea Consulatului onorific din Split, in prezența ministrului roman de externe, a reprezentanților ministerului afacerilor externe și europene al Republicii Croația, a autoritaților centrale croate, a celor din Județul Split - Dalmația, a reprezentanților…

Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

Compania romaneasca UiPath, care produce "roboți software", a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un "unicorn". Intre companiile care au investit…

Retailerul Lidl continua investitiile in Romania si deschide, pe 8 martie, primul magazin din Sighisoara, cu un format unic in portofoliul sau, special realizat pentru a se incadra in specificul arhitectural al orasului, a anunțat compania. Odată cu deschiderea noii unităţi vor fi create…

In urma cu 41 de ani, Romania era zguduita de un cutremur puternic, Capitala fiind cea mai afectata. Primaria Generala aloca anul acesta 10 milioane de euro pentru consolidarea a 20 de cladiri, in conditiile in care in Bucuresti exista 174 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic.

Incepand prin a spune despre ca a avut o zi "fructuoasa", referindu-se la veritabilul maraton de intrevederi pe care le-a avut in cursul acestei zile, incluzna discutii cu seful stautlui, cu presedintii celor doua Camerei, dar si cu premierul, ministrul Justitiei, si sefa DNA, prim-vicepresedintele…

Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

Exodul romanilor a fost confirmat: din 2007 pana in 2017 au plecat din tara 3,4 milioane de romani, aproximativ 17% din populatie. Statistica plaseaza astfel Romania pe locul doi mondial la emigratie, dupa Siria, scrie Ziarul Financiar.

Loboda, cunoscuta si sub denumirea de spanacul francezului sau spanac nemtesc de munte, este folosita, inca din antichitate, pentru deosebitele proprietati detoxifiante si antioxidante.

Sridevi Kapoor, prima actrita superstar de la Bollywood, a murit fulgerator, sambata, in urma unui infarct, in timp ce participa la o nunta, in Dubai, a anuntat BBC.

Piața neagra, in scadere Piața neagra a țigaretelor a scazut semnificativ in ianuarie 2018 (2,7 p.p. fața de noiembrie 2017), pana la 15,6% din totalul consumului. Este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar procentul se afla ușor sub media anuala a comerțului ilegal din 2017,…

Desi a pierdut in jur de doua milioane de euro dupa „revolutia fiscala" impusa de guvernanti, primaria Miroslava are estimat si pentru acest an un buget consistent. Astfel, potrivit datelor oferite de primarie, in acest an totalul cheltuielilor pe acest an vor depasi 50,9 milioane de lei, din care 18,2…

Romanii plecați in SUA vor sa ridice un spital american la Cluj Un grup de oameni de afaceri din New York - care a creat un fond de investiții de 1,5 miliarde de dolari pentru Europa Centrala și de Est (ECE) - i-a dezvaluit președintelui Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Județului ca vizeaza construirea…

Bayern Munchen – Beșiktaș pare o partida la indemana nemților, dar antrenorul Jupp Heynckes și-a avertizat elevii sa nu-și subestimeze adversarii. "Turcii știu fotbal și ne pot pune mari probleme", a declarat principalul bavarezilor. BAYERN – BEȘIKTAȘ 0-0 Minutul 1: A inceput și acest meci. Echipele…

Consiliul Concurentei a emis, astazi, un aviz pentru Hotararea CGMB 626/19.12.2017, deoarece considera ca aplicatiile de tip agregator de pe piata serviciilor de taximetrie din Bucuresti este benefica ambelor parti si, de altfel, ajuta la dezvoltarea de noi produse si servicii inovative, potrivit…

Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite si Agerpres au organizat o expozitie de fotografie intitulata „Romania: Evolutie", deschisa la sediul ONU din New York.

Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

"Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

"Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

Dragos Savulescu este unul din cei mai cunoscuti si pana de curand, pana sa o ia de sotie pe frumoasa Angela Martini, unul din cei mai ravniti burlaci din Romania. Si de la Hollywood am putea spune, pentru ca milionarul s-a mutat de cativa ani in cetatea filmului. Putini sunt insa cei care ii stiu povestea…

Un șofer de 27 de ani a ramas blocat in cabina unui autotren in urma unui accident produs intre trei tiruri, joi, pe șoseaua de centura a Lugojului. A fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiarele contorsionate ale autotrenului. Pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru…

Ambasadorul SUA in Romania a fost prezent joi la sediul Primariei Capitalei, pentru o intrevedere cu Gabriela Firea. Intrevederea pe care edilul Bucurestilor a avut-o cu inaltul reprezentant al diplomatiei americane s-a axat pe principalele proiecte ce se intentioneaza a fi derulate in Capitala, pe…

Mulți oameni au auzit de Feng Shui, insa nu știu prea multe detalii despre acest domeniu. Ei bine, cateva trucuri simple pot aduce o stare de bine in casa ta, iar toate lucrurile vor merge mai bine, atat in caminul tau, cat și in familie.

La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

Ministerul Turismului anunta, printr-un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza, ca Bogdan Trif a dispus identificarea masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului si a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica www.romania.travel sa…

România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

Zeci de oameni au venit, duminica, la Cimitirul Bellu din Bucuresti pentru a participa la inmormantarea istoricului Neagu Djuvara, scrie Romania TV. Istoric, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata, joi, 25 ianuarie, la 101 ani.Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala…

Reprezentantii companiilor de taxi din Bucuresti au participat, vineri, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, la dezbaterea publica pe marginea regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi. "Acest regulament nemultumeste…

Dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Kazahstanul constituie o prioritate in strategia de relatii externe a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a declarat presedintele Camerei bucurestene, Sorin Dimitriu, la intalnirea cu Daulet Batrashev, ambasador extraordinar…

Meteorologii au actualizat avertizarea de vreme rea si anunta cod portocaliu in 18 judete, de miercuri dupa-amiaza. Vantul va sufla cu putere, ajungand si la 140 de kilometri la ora in zonele montane, si va ninge viscolit.

Incident șocant in sud-estul Africii, unde opt copii au murit dupa ce au mancat o țestoasa marina in Madagascar. Viața minorilor a fost curmata din cauza unei intoxicații alimentare provocate de consumul de carne de țestoasa marina. Autoritațile sanitare din Madagascar susțin ca țestoasa marina este…

Interviul cu Petre Daia a adus TVR 1 pe prima pozitie in topul audientelor Peste jumatate de milion de telespectatori au urmarit Editia speciala de duminica 'Viata satului', Editia speciala in direct cu ministrul Petre Daia, a fost cea mai urmarita productie TV, duminica, 14 ianuarie a.c., in intervalul…

Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10

- Cea mai mare companie aeriana din centrul si estul Europei, Wizz Air, este din nou in cautare de insotitori de bord. Operatorul aerian care transporta cei mai multi pasageri in/din Romania organizeaza astfel noi sesiuni de selectie. Toti cei interesati sunt asteptati de la ora 9.00, imbracati in tinuta…

- George Puscas (21 de ani) a intrat pe "radarul" sicilienilor de la Palermo. Clubul care i-a dat pe Edinson Cavani, Javier Pastore si Paulo Dybala este interesat de un imprumut, cu optiune de cumparare definitva, al fotbalistului aflat in proprietatea lui Internazionale Milano, dar imprumutat la…

- Antena 1 a organizat din nou Revelionu Starurilor. Televiziunea a ramas fidela revelioanelor cu Dan Negru, care in fiecare an a reușit sa aduca pe primul loc postul tv in preferințele romanilor. S-a mizat in continuare pe un spectacol-producție proprie. Antena 1 a mers in continuare pe același tip…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- La exact 28 de ani de la Revoluție, un moment crucial in istoria țarii noastre, istoricul și scriitorul Marius Oprea va discuta despre lanțul de evenimente care a dus la prabușirea violenta a comunismului in Romania. Astfel, despre complot, Timișoara, diversiune, ”teroriști”, ”turiști sovietici”,…

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Intr-un interviu acordat publicației ziarulevenimentul.ro, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, a vorbit despre motivele producerii de accidente grave in Romania. ” Comportamentul asiguratilor din domeniul auto se reflecta in numarul accidentelor rezultate…

- Regele Mihai I a fost purtat pe ultimul drum astazi, 16 decembrie 2017. Dupa ce zeci de mii de oameni și-au adus ultimul omagiu la catafalcul Regelui, cortegiul funebru a plecat din Sala Tronului la ora 10:45, fiind purtat pe umeri de militarii Brigazii 30 Garda „Mihai Viteazul”. Dupa serviciul religios…