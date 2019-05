ParkLake gazduieste in premiera evenimentul AstroFest2019 In cadrul evenimentului, participantii vor putea testa telescoapele aduse pentru observatii astronomice, vor experimenta zborul cu modulul Eagle in realitate virtuala, sau vor putea viziona expozitia de astrofotografie impreuna cu macheta Terra in sectiune, de dimensiuni uriase. Evenimentul este organizat de echipa revistei stiinta si Tehnica, totul cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti si al centrului ARCUB. Activitati pentru toate varstele Toti participantii, indiferent de varsta, sunt invitati sa se bucure de experientele inedite…