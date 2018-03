Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari ai PNL, USR și PMP au transmis, joi, la Galați, mesaje unioniste in cadrul dezbaterii “Centenarul Unirii – recurs pentru Basarabia”. Evenimentul face parte din Festivalul ”Zilele Basarabiei”, organizat de Liga Studentilor din Universitatea Dunarea de Jos din Galati, prin Clubul Studentilor…

- Patru profesori de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati au inventat un parizer bio, cu care au cucerit medalia de aur si premiul special al juriului la Salonul International al Cercetarii de la Cluj-Napoca. Preparatul lor imita gustul inconfundabil al apreciatului mezel, fara sa contina, insa,…

- Studentii romani si straini din caminele Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu s-au pregatit impreuna pentru venirea Pastelui, in cea de a treia editie a concursului de incondeiat oua. Chiar daca, la final nu s-a desemnat un castigator, pentru cei mai multi dintre studentii straini, experienta vopsirii…

- Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, si primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandis, au semnat marti, 27 martie 2018, la celebrarea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, un acord de asociere si colaborare intre cele doua orase de langa Prut. Obiectivul acestei asocieri vizeaza…

- Un protocol de cooperare intre municipiile Galati si Cahul din Republica Moldova a fost semnat, marti, la Muzeul de Istorie din municipiu, de catre primarii celor doua localitati, in prezenta a zeci de consilieri locali romani si moldoveni. Protocolul de colaborare a fost adoptat atat de Consiliul Local…

- Un incident a avut loc in timpul ceremoniei de semnare a protocolului de colaborare intre orasele Galati din Romania si Cahul din Republica Moldova. Politistii au intervenit dupa ce un barbat a intrerupt ceremonia, nemultumit ca printre oficialitati se afla ”un fost colaborator al securitatii”.

- “Vrem sa simțiți și dumneavoastra dorul nostru de casa și tradițiile noastre”, ne spune un student basarabean. Astazi se aniverseaza 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. In Petroșani exista o comunitate insemnata de basarabeni. Sunt studenți ai Universitații din Petroșani. Astazi, ii incearca…

- In perioada 21-23 martie 2018 a avut loc cea de XVI -a editie a Salonului International al Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii Pro Invent, organizat de Universitatea Tehnica din Cluj - Napoca (UTCN) la Sala Polivalenta. Editia din acest an a avut cea mai numeroasa participare internationala…

- 11 studenți romani au participat in competiția internaționala "CEO Challenge 2018" organizata de P&G. Echipa caștigatoare, din care fac parte Ioana Maria Mihai din Romania, Adriana Pogolsa din Republica Moldova și Jason Psarrakis din Grecia, va reprezenta regiunea sud-est europeana in urmatoarea runda…

- Adeziuni la unirea simbolica a Romaniei cu Basarabia Evenimentele de acum un secol vor fi marcate astazi în mai multe localitati din tara, prin semnarea unor acorduri de cooperare cu raioane si municipii din Republica Moldova. Astfel de momente sunt programate în Neamt sau la Galati.…

- Doi barbati, unul din Republica Moldova si celalalt cu dubla cetatenie, care au incercat, la sfarsitul saptamanii trecute, sa treaca ilegal granita in Romania, traversand raul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, au fost prinsi de politistii de frontiera din judetul Galati, care au stabilit ca acestia…

- In cadrul festivalului sunt organizate numeroase concerte, concursuri, intreceri sportive, targuri, dezbateri, la care accesul publicului este liber. Liga Studentilor de la Universitatea Dunarea de Jos, prin Clubul Studentilor Basarabeni si Bucovineni, este principalul organizator.

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este în totalitate alba si are nuante de portocaliu. Meteorologii spun ca ar putea ajunge și în Republica Moldova. Galatenii dau vina pe poluare provocata de combinatul…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs vineri dimineata la Galati si in Republica Moldova. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Galatenii dau vina pe poluare provocata de combinatul siderurgic, dar specialistii spun ca este vorba despre un fenomen…

- ARESTAT… Un dealer barladean de droguri de mare risc a cazut in plasa procurorilor DIICOT Galati, dupa ce a aprovizionat cativa ieseni ce au fost prinsi cu peste 100 grame de marijuana si 50 grame de hasis, la granita cu Republica Moldova. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Un grup de tineri originari din Republica Moldova, toți studenți la Brașov, au realizat un filmuleț in contextul anului Centenarului. Imaginile vorbesc despre dorul de casa, anii de studenție la Brașov, viața de camin și cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Icon Jiu-Jitsu Team Romania organizeaza, in data de 31 martie, la Liceul cu program sportiv Braila, Cupa Danubius la Jiu-Jitsu Brazilian, competitie de traditie, aflata la editia a VI-a . Competitia se va desfasura cu Gi (kimono), regulamentul fiind cel al forului international de profil. La competitie…

- O noua platforma de laboratoare curriculare, extracurriculare și private „CIRCLE" a fost lansata in data de 20 martie 2018, la Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM). Laboratoarele sunt destinate studenților UTM din cadrul a patru facultați cu profil tehnic, electronic, mecanic și ingineresc și au misiunea…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Prima instituție medico-sanitara din Republica Moldova care a semnat declarația de Unire cu Romania se afla la Balți. De asemenea s-a alaturat localitaților semnatare și satul Cociulia, raionul Cantemir.

- UMSAV merge la Salonul "Pro Invent" cu jeleu cu smirna, ambalaje comestibile sau ciocolata probiotica 3D Aproape 45 de proiecte ale studenților și cadrelor didactice de la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, vor fi prezentate publicului și specialiștilor la…

- Pentru ca, anul 2018 este un an electoral, discutia despre situatia politica din Republica Moldova va fi continuata de studentii de la FRISPA in cadrul emisiunii EuroDictionar. EuroDictionar este duminica la ora 17:10 la PUBLIKA TV.

- Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galati a ajuns la spital cu arsuri pe maini si abdomen in urma unui experiment nereusit. Adolescentul a aprins o bucata de branza topita imbibata cu spirt, iar flacara l-a ars pe aproximativ 25 la...

- Un numar de 12 cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala pe raza municipiului Galati, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii de imigrari au depistat,…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitații puternice sub forma de ninsori si lapovița, fiind prognozata si a fost prognozata depunerea de strat de zapada consistent pe drumurile publice, unde exista posibilitatea formarii de troiene, plus depuneri…

- In data de 13.02.2018, in jurul orei 19:30, Autoritatea Navala Romana a primit o alerta de distress transmisa de comandantul navei DELFI, sub pavilion Republica Moldova, aflata in deriva la 12 mile nautice travers de intrarea in Portul Constanta Sud Agigea, care a solicitat interventia pentru salvarea…

- In perioada 4 - 9 Ianuarie curent, mai mulți reprezentanți ai Poliției Naționale, in frunte cu șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au intreprins o vizita de lucru in diverse instituții de invațamant de tip școlar și Administrațiile Publice Locale și Poliție din orașele Bolzano și Bressanone, situate…

- Gratuitate pe tren si pentru studentii care au peste 26 de ani. ANOSR cere Senatului adoptarea amendamentului Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita Senatului Romaniei adoptarea amendamentului prin care si studentii care au peste 26 de ani sa poata calatori gratuit…

- O delegatie din Republica Moldova, a Consiliului raionului Anenii Noi, a efectuat recent o vizita in judetul Galati, unde s-au purtat discutii despre un viitor parteneriat intre cele doua structuri administrative.Delegatia de la Anenii Noi a primit asigurari, in cadrul discutiilor cu presedintele consiliului…

- Cea de-a 23-a editie a Campionatului National Universitar de atletism s-a desfasurat in weekend. Prima competitie indoor din acest an a adus si prima medalie pentru CSU Galati. Andreea Arsine, care este studenta la Universitatea Dunarea de Jos si legitimata la clubul nostru a castigat cu record national…

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 3, a depistat, pe strada Bahluiului, in data de 26 ianuarie a.c.,o femeie de 34 ani, din municipiul Galati, care avea asupra ei cantitatea de 22 pachete tigari, fara timbru de acciza, provenind din Republica Moldova. Politistii au ridicat tigarile in vederea confiscarii…

- Se sparge buba si la Vaslui? PE CAND SI LA VASLUI?… Un barbat din Galati a fost retinut de Politie, in urma cu cateva zile, sub acuzatia de fals in inscrisuri in forma continuata. Acesta este banuit ca a luat bani de la sute de cetateni din Republica Moldova ca sa-i ajute sa isi faca [...]

- Ivanciu Corcioveiu, galateanul din Chiraftei care, fara a avea permis, a omorat doi copii cu masina si apoi a fugit din tara a recidivat. E acuzat ca a furat lemne si ca a tractat lemnele furate conducand masina, cel mai probabil alaturi de sotia lui, fara a avea permis. ”Politistii din comuna Mastacani…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- A incercat sa isi rotunjeasca veniturile, cerand bani in schimbul primirii in spatiu a mai multor cetateni din Republica Moldova. Este vorba despre un barbat din Galati, in varsta de 43 de ani, care a primit in spatiu, intr-o casa cu duoa camere, nu mai putin de 1.500 de oameni in decursul a doi ani…

- Dupa ce o cireada de vaci a pascut gazonul proaspat pus pe scuarul unui bulevar, iar o turma de capre a blocat traficul la iesirea din Galati catre DN2B, mai nou a fost filmata o adevarata herghelie plimbandu-se alene pe Calea Prutului, strada care se suprapune cu drumul european E87, ruta care duce…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Elicopterul SMURD va face doua drumuri lungi pentru a aduce la Iasi doi pacienti - unul in Republica Moldova si unul la Galati. Pacientul din Republica Moldova este din localitatea Vulturesti si a suferit o trauma. Pacientul din Galati va fi adus la Cardiologie (Institutul de boli cardio-vasculare -…

- Un autocar cu 22 de cetațeni din Republica Moldova a ramas blocat pe un drum județean din Galați. A fost nevoie de intervenția a cinci utilaje pentru a repune autocarul pe șosea. Nimeni nu a fost ranit.

- Asa au petrecut studentii moldoveni de peste Prut, din facultatile galatene, revelionul pe stil vechi. In acest an au ales sa nu mai faca traditionala petrecere in camine, ci au mizat pe distractia din club si mai putin pe traditie. In plus, a fost primul an in care petrecerea de Revelion pe rit vechi…

- Președintele PSD Galați, Dan Nica, cere convocarea de urgența a CEx PSD. Acesta spune ca orice zi de intarziere in convocarea CExN al PSD nu poate fi decat nociva pentru evolutia viitoare a partidului. ”Cred ca PSD se afla intr-o situatie deosebita datorita unor probleme de natura interna pe care doar…

- Un eveniment inedit va avea loc de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe 24 ianuarie, 100 de tinere romance și barasabence vor defila in costume populare vechi. “Pe 24 ianuarie, la Galați, va avea loc parada celor 100 de costume populare, pentru ca ne aflam in anul centenarului. Ii invit pe toți cei…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati, in cursul anului 2017, au asigurat managementul sederii si rezidentei, pe raza judetului pentru 1.857 de persoane, dintre care 1.309 straini din state terte, cei mai multi din Republica…

- Gabriel Andrei, student in anul IV la Facultatea de Inginerie din Galati, a castigat recent un important concurs international in Republica Moldova, cu un proiect la care a lucrat doi ani, prin care a demonstrat ca refolosirea nanotuburilor de carbon, cel putin de cateva ori, se poate face fara riscuri.

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…