Parjoale din piept de pui Mod de preparare Parjoale din piept de pui Pieptul se da pe masina de tocat sau la robot , se adauga pesmetul inmuiat in lapte, oul, usturoiul tocat marunt sau pisat, ceapa tocata marunt sau data pe masina de tocat, putina sare, piper, patrunjel tocat marunt. Se amesteca, se fac parjoalele si se pun la prajit in uleiul incins. Pentru o varianta mai sanatoasa, se pun in tava pe hartie de copt, la cuptor. Cantitatea este aproximata, puteti folosi ingredinetele dupa ochi, mai mult sau mai putin. In loc de pesmet se poate folosi si paine. Se servesc cu garnitura de cartofi, orez sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

