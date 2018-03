Stiri pe aceeasi tema

- Ieri am bifat un nou bilet „verde”! Asa cum am anticipat, in disputa Aue – Furth (scor 2-1), un adevarat derby pentru mentinerea in 2Bundesliga, nu s-au marcat 4 sau mai multe goluri, iar Eugenie Bouchard a reusit sa treaca, in calificarile de la Miami Open, de Allie Kiick, jucatoare clasata abia pe…

- Pro TV aduce o noua emisiune in grila de weekend. Inspirația de weekend va fi lansata duminica, 25 martie, de la ora 11:00. Bloggerița Andreea Retea (Andressa) va face parte din echipa de prezentatori al noului format al postului. Irina Fodor va fi co-prezentatoarea acesteia, potrivit paginademedia.ro.…

- O femeie a filmat un moment care ei i s-a parut extrem de amuzant. Imaginile au facut furori in mediul online. Si-a gasit sotul in pat, in miezul zilei. Stia ca sotul ei fusese toata ziua la dentist si s-a gandit sa nu il deranjeze. Probabil era epuizat si il dureau maselele la care medicul […] The…

- Dupa cateva zile in care am inregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost caștigatoare! Indiferent ca am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…

- Dupa ce ieri am obținut o noua porție de caștiguri considerabile bazandu-ne numai pe partidele din optimile UEFA Europa League, astazi acumulam profit investind pe competițiile interne. Plusam cu meciurile de tenis programate in rundele finale ale turneului de la Indian Wells. Ponturile zilei: Trecem…

- Suntem setați sa obținem o noua doza considerabila de caștig, pe masura ce ne apropiem cu pași repezi de un nou weekend ”incendiar”, plin de evenimente fotbalistice importante. Ieri am facut profit atat pe fotbal, cat și pe tenis. Am mizat cu succes inclusiv pe meciul Simonei Halep cu Petra Martic,…

- Suntem setați sa obținem profitul, chiar și intr-o zi in care oferta fotbalistica nu ne atrage in mod deosebit. Sunt, totuși, programate o serie de evenimente importante, aici evidențiindu-se ultimele jocuri ale fazei optimilor UCL. In plus, putem scoate caștiguri bune mizand și pe cateva din confruntarile…

- Am promis ca vom face spectacol si ne-am tinut de cuvant. Am incheiat saptamana cu un profit formidabil, realizat prin intermediul celor 9 pariuri castigatoare propuse ieri! Majoritatea variantelor de profit au avut cote bune si foarte bune. Evidentiem, totusi, pariul „nu marcheaza ambele” in Bologna…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- A existat o perioada in care pariurile sportive ii incomodau pe oameni. Nu cu foarte mult timp in urma, oamenii considerau pariurile activitați cu conotații negative. Din fericire, atitudinea generala fața de pariurile sportive s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor. Sigur, mai exista inca persoane…

- Biletul zilei: Incepem cu meciul pe care Karlsruher, una dintre pretendentele la promovarea in 2. Bundesliga, il va disputa pe teren propriu in compania lui Sonnenhof Gorssaspach. Gazdele au caștigat 9 din cele mai recente 10 meciuri jucate pe teren propriu, primind in serie doar un singur…

- Echipa de volei feminin, Transilvania „Wild Cats” Brașov a debutat cu dreptul in play-off-ul diviziei A2 Vest. In primul joc, fetele pregatite de Razvan Patran și Adrian Vescan s-au impus fara probleme cu scorul de 3-0 (25-23; 25-16;25-7) in fața formației SCMU Craiova. Meciul al doilea va avea loc…

- Sambata am bifat un nou procentaj excelent de pariuri caștigatoare. S-au ”inverzit” 6 din sugestiile acestei rubrici, iar o a 7-a varianta, cea propusa pentru jocul Heidenheim – Bielefeld, este pregatita sa ne aduca abia astazi pe plus. Pariurile caștigatoare oferite ieri: SEVILLA – ATH. BILBAO 1X&2+…

- Forma excelenta pentru varianta de bilet pe care zilnic o livram cititorilor noștri. Ieri am facut profit extrem de simplu, mizand pe victorii repurtate de Galatasaray, 7-0 la Karabukspor și Benfica, 5-0 acasa, cu Maritimo. Am completat combo-ul cu un pont pe goluri in ambele reprize ale meciului Liverpool…

- Ieri am reușit sa oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, inca de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol inscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții facandu-și datoria din prima jumatate de ora a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificari ale tabelei in Roda – Heracles. […] The…

- Construim pentru o noua zi de profit! Ne focusam pe duelurile propuse in doua campionate importante ale Europei, Eredivisie și Primeira Liga, dar facem o scurta escala și in liga a 3-a germana. Biletul zilei: Duelul din 3.Liga ne-o aduce in prim plan pe Hansa Rostock, trupa ce ataca in acest sezon…

- E vineri, e din nou timpul pentru a ne lansa in analizele campionatele de rang inalt ale ”Batranului continent”. Totuși, in ciuda ofertei bune, astazi nu facem altceva decat sa ne incalzim pentru ce urmeaza. Avem in fața un weekend incarcat la maximum de evenimente și mai ales o mulțime de derby-uri…

- A-ti gasi esenta care te reprezinta e ca si cum ti-ai gasi perechea adevarata. Parfumul reprezinta o alegere personala si nu intotdeauna preferintele tale coincid cu cele ale partenerului. Insa, in ultima vreme, marile case de moda au lansat versiuni atat pentru ea, cat si pentru el ale aceluiasi parfum.…

- „The Motans” revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de solistul trupei de peste Prut, Denis Roabeș, și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentruhit-urile “Friend Zone”, “Weekend”,“Nota de plata”, “August”. De…

- Pe data de 26 februarie e ziua unui sfant mare, fiind pomenita in calendarul creștin ortodox, Sfanta Mucenita Fotini. „Fotini” inseamna „luminos”, iar femeile care poarta „Luminița” iși sarbatoresc ziua onomastica. Sfanta Mucenita Fotini este pomenita in calendarul ortodox pe data de 26 februarie a…

- Inca o zi, inca un combo ce ne poate dubla investiția. Biletul de astazi este compus din evenimente programate in rundele din Bundesliga, Premier League și Liga 1. Meciul din intrecerea interna inclus pe combo, FC Botoșani – Gaz Metanb, incepe și cel mai devreme, la ora 14:00, așa ca va trebui sa grabiți…

- Incepand de sambata, 3 martie, Andrei Ștefanescu se va alatura familiei Antena Stars și va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae. Andrei marturisește ca are emoții, dar este și foarte bucuros ca va face parte din echipa matinala de weekend de la Antena…

- Vești proaste pentru fanii matinalului de weekend! Cornel Moraru, alias VJ Raru, realizatorul emisiunii Star Matinal de weekend, va pleca de la postul TV Antena Stars. Acesta va prezenta ultimele emisiuni in acest weekend (24-25 februarie), intre orele 9.00 și 13.00. VJ Raru a venit la Antena Stars…

- Oferta fotbalistica de astazi aduce in prim plan cele 15 intalniri contand pentru manșa retur a șaisprezecimilor intrecerii. Noi suntem la post! Avand la dispoziție o multitudine de partide de fotbal de cea mai inalta calitate, suntem convinși ca vom asista la o noua seara europeana spectaculoasa, cu…

- De șase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artiștilor Cat Music. In 2017, „Weekend“ a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans și…

- Biletul zilei Astazi avem un mix de fotbal și tenis pe biletul zilei. Din ”sportul alb” extragem pronosticul pe victoria Johannei Konta, in confruntarea cu Pavlyuchenkova din 16-imile turneului de la Dubai. Daca rusoiaca a pașit cu stangul in 2018, bifand o singura victorie in cele 7 meciuri…

- UEFA Europa League este cunoscuta in randul pariorilor drept o competitie ”vicleana”, cu rezultate si scoruri imprevizibile, care strica multe din biletele jucate. Situatia se schimba atunci cand fiecare meci in parte este analizat atent si profesionist.A

- Oferta fotbalistica de astazi se cam limiteaza la evenimentele propuse de prima faza eliminatorie a anului, in Liga Europa. Vorbim de 16 confruntari atractive la prima vedere. Atentie, insa, la sumele pariate astazi, pentru ca, asa cum stim, Liga Europa este in primul rand o competitie a marilor surprize.

- Am incheiat in forta o saptamana in care castigurile au curs pe banda rulanta. Dupa cele 9 pronosticuri ”verzi” oferite sambata, ieri am bifat corecte alte 7 variante propuse.A

- Ziua de sambata ne intampina cu sute de evenimente din fotbalul european de top si nu numai. Analizam profesionist partidele programate si extragem acele pronosticuri capabile sa ne aduca pe plus.A A

- Dupa o saptamana de castiguri considerabile prin intermediul pronturilor oferite, astazi apasam si mai mult pedala de acceleratie. Profitam de o "dezmortire" a ofertei, ce ne propune primele confruntari ale unor noi runde electrizante in marile campionate ale Europei, precum si in Liga 1.A A

- In ciuda unei oferte fotbalistice lipsite de consistenta,A ziua de miercuri ne-a adus un plus important in portofele. Trecand in revista principalele meciuri de cupa din Franta, Anglia, Spania sau Portugalia si incheind cu ponturi din Eredivisie, am ”inverzit” majoritatea sugestiilor.A

- Am inceput in forta si acest weekend, ieri ”inverzind” 6 dintre cele 8 sugestii propuse din oferta fotbalistica.A Am intuit majoritatea scenariilor din cadrul celor mai importante campionate ale Europeu, pronosticurile din Ligue 1, Bundesliga, La Liga, dar si cele doua propuneri din Liga 1 dovedindu-se…

- Ziua de marti ne-a adus o noua portie considerabila de profit! Unicul meci din Premiership,A Celtic – Hearts, a primit un pont in cota de 2.38, care insotea variata ”ambele marcheaza”. Pe plus am iesit, cu acelasi tip de pariu, si in meciurile din Cupa Turciei si Premier League, iar cotele au fost de…

- Dupa cum am amintit inca de ieri, avem in fata o saptamana plina de evenimente fotbalistice de calibru. Incepand de astazi se da startul intr-o noua runda din primul esalon al Angliei, in timp ce in Italia, Franta si Spania se joaca pentru accederea in ultimele acte ale cupelor.

- Varianta de bilet a zilei de joi a propus un mix ”verde” de pronosticuri din fotbal si baschet. Am avut si mult noroc, insa important este faptul ca ne-am dublat inca o data investitia, pentru a 14-a doar in luna ianuarie.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Angelique Kerber (29 de ani), pozitia a 16-a in ierarhia mondiala, se vor intalni, joi, in jurul orei 07:00, in semifinalele turneului Australian Open. Meciul va avea loc pe va avea loc pe arena „Rod Laver”.

- Biletul zilei Trei pariuri alcatuiesc primul bilet al saptamanii. Mizam pe goluri puține, maximum 3, in Paris FC – AC Ajaccio, meci din Ligue 2 cu implicații majore in batalia pentru promovare și avem un nou pont pe cornere. Consideram ca Swansea nu va beneficia de prea multe faze de poarta…

- Juniori DE PERSPECTIVA… Real Junior Vaslui isi reconfirma valoarea. Pustii nascuti in anul 2008 au castigat editia din acest an a Cupei “Prosport” Focsani la fotbal pe teren redus. Juniorii vasluieni au invins in finala mare echipa organizatoare, “Prosport” Focsani, scor 5-3. Grupa 2007 a terminat competitia…

- Suntem pe val in acest debut de 2018!A Pe langa pronosticurile single excelente oferite zi de zi, ne-am recuperat o buna parte din banii cheltuiti in perioada sarbatorilor, investind si pe biletul zilei.A

- Intotdeauna te chinui sa ai un somn linistit, insa nu reusesti niciodata! Ar trebui sa stii ca secretul se afla chiar in talpa ta. Da, ai auzit bine! Dormi cu un picior dezvelit si vei vedea rezultatul dimineata.

- Doar cateva zeci de ore ne despart de un weekend spectaculos din punct de vedere al cantitatii si calitatii evenimentelor sportive programate.A A Pana atunci, insa, ne multumim si cu oferta de pariere de astazi. Avem un set de confruntari interesante, mai ales ca la treaba le vom vedea pe cateva dintre…

- Sansele de profit sunt astazi importante. Ultimele runde ale anului in doua dintre cele mai tari campionate ale Europei, precum si duelurile din intreceri mai mici, dar la fel de interesante, alcatuiesc o oferta consistenta si variata.A A

- Intamplarea face ca oferta zilei de astazi sa fie una vizibil limitata, insa acest lucru nu reprezinta decat ”linistea dinaintea furtunii”. Ultimele zile ale anului calendaristic aduc noi etape din Premier League, Serie A si Scotia, iar pana atunci nu ne ramane nimic altceva de facut decat sa analizam…

- Suntem constienti de faptul ca oferta fotbalistica din perioada sarbatorilor nu este una impresionanta, insa nu dezarmam. Analizand impreuna cu maxima atentie evenimentele prezente pe lista, avem posibilitatea de a continua parcursul pe un trend ascendent. De asemenea, completam oferta de pariuri a…

- Desi oferta fotbalistica a zilei de miercuri nu este una extraordinara, avem un numar satisfacator de evenimente pe care putem investi pentru a inregistra noi castiguri. Ne indreptam atentia chiar spre cele mai tari dispute programate, Milan – Inter, super-derby-ul sferturilor de finala din Cupa Italiei…

- Desi suntem in pline sarbatori de iarna, fotbalul nu are pauza.A Oferta zilei este chiar una consistenta, in conditiile in care Anglia ne propune clasicele etape intermediare de Boxing Day. Se joaca in toate diviziile, din Premier League si pana in ligile semi-profesionistilor.A