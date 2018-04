Stiri pe aceeasi tema

- Nu ne-am complicat deloc pe varianta de bilet a zilei de sambata. Cele 3 ponturi oferite – peste 1.5 goluri in Bayern – Dortmund și Everton – Manchester City, plus solistul pe Lazio – ne-au adus pe plus fara nicio emoție. Borussia a fost demolata la Munchen, unde a pierdut cu 0-6, in timp ce […] The…

- Am pașit cu dreptul in acest week-end, in care primele caștiguri ne-au fost din plin asigurate de pariurile ”verzi” oferite ieri. Nu mai puțin de 18 din cele 20 de pronosticuri propuse (au fost 21, dar din greșeala in pachetul nostru s-a strecurat și un pont de joi) au fost corecte! Sugestiile noastre…

- Pariuri simple, pentru o noua zi de profit. Cautam al 18-lea bilet caștigator al lunii și al 4-lea din ultimele 5 propuse, pariind pe meciuri in care vor fi angrenate cateva dintre marile echipe ale Europei, in frunte cu Manchester City și Bayern Munchen. Biletul zilei Mizam pe cel puțin doua modificari…

- Brigitte Sfat nu a mai rezistat și, intr-un acces de furie, a ”denunțat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Tanara care i-ar fi stricat casnicia cu fostul tenismen are 24 de ani și este reporter la un post TV. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu superba…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini fabuloase cu multimilionarul Andrei Siminel, un om de afaceri rar vazut in public. Director general al colosului NCH Capital, care caștiga anual nu mai puțin de 20 de milioane de euro din inchirierea a 1.000 de spații comerciale, Andrei Siminel a…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- HOROSCOP 24 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Avem in fața un week-end incarcat din punct de vedere al ofertei fotbalistice și, chiar daca majoritatea campionatelor de top au luat pauza, zeci de partide amicale, internaționale și nu numai, ne stau la dispoziție pentru a fi analizate. Suntem convinși, ca, in ciuda imprevizibilitații și surprizelor…

- Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada” care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept “Asiaticul”, care ar fi fost “ars” cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…

- HOROSCOP 18 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Dupa cateva zile in care am inregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost caștigatoare! Indiferent ca am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…

- Dupa ce ieri am obținut o noua porție de caștiguri considerabile bazandu-ne numai pe partidele din optimile UEFA Europa League, astazi acumulam profit investind pe competițiile interne. Plusam cu meciurile de tenis programate in rundele finale ale turneului de la Indian Wells. Ponturile zilei: Trecem…

- Suntem setați sa obținem o noua doza considerabila de caștig, pe masura ce ne apropiem cu pași repezi de un nou weekend ”incendiar”, plin de evenimente fotbalistice importante. Ieri am facut profit atat pe fotbal, cat și pe tenis. Am mizat cu succes inclusiv pe meciul Simonei Halep cu Petra Martic,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- Renumitul seismolog Gheorghe Marmureanu ii avertizeaza pe romani ca va urma un cutremur de peste 6 grade in perioada urmatoare. Nimeni nu știe insa cu exactitate cand se va produce seismul. Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pamantului arata insa ca seisimele mici, precum cel…

- Suntem setați sa obținem profitul, chiar și intr-o zi in care oferta fotbalistica nu ne atrage in mod deosebit. Sunt, totuși, programate o serie de evenimente importante, aici evidențiindu-se ultimele jocuri ale fazei optimilor UCL. In plus, putem scoate caștiguri bune mizand și pe cateva din confruntarile…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Am promis ca vom face spectacol si ne-am tinut de cuvant. Am incheiat saptamana cu un profit formidabil, realizat prin intermediul celor 9 pariuri castigatoare propuse ieri! Majoritatea variantelor de profit au avut cote bune si foarte bune. Evidentiem, totusi, pariul „nu marcheaza ambele” in Bologna…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Cancan.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat “bomba” din TV. Deși este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparți de trustul Kanal D. Potrivit surselor noastre, bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film și televiziune, care i-a facut o…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Artista Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, unde este internat tatal ei, criticând atitudinea asistentelor, dar și faptul ca în secție sunt gândaci pe pereți. Alexandra Stan s-a întors de curând…

- Biletul zilei: Incepem cu meciul pe care Karlsruher, una dintre pretendentele la promovarea in 2. Bundesliga, il va disputa pe teren propriu in compania lui Sonnenhof Gorssaspach. Gazdele au caștigat 9 din cele mai recente 10 meciuri jucate pe teren propriu, primind in serie doar un singur…

- Sambata am bifat un nou procentaj excelent de pariuri caștigatoare. S-au ”inverzit” 6 din sugestiile acestei rubrici, iar o a 7-a varianta, cea propusa pentru jocul Heidenheim – Bielefeld, este pregatita sa ne aduca abia astazi pe plus. Pariurile caștigatoare oferite ieri: SEVILLA – ATH. BILBAO 1X&2+…

- E vineri, e din nou timpul pentru a ne lansa in analizele campionatele de rang inalt ale ”Batranului continent”. Totuși, in ciuda ofertei bune, astazi nu facem altceva decat sa ne incalzim pentru ce urmeaza. Avem in fața un weekend incarcat la maximum de evenimente și mai ales o mulțime de derby-uri…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta impotriva coruptiei a fost puternic contestat si a fost pus sub semnul intrebarii. "Este un moment in care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine,…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Biletul zilei: In incercarea de a ne dubla investiția in ultima zi a saptamanii, www.pariuri1x2.ro a elaborat un bilet format din trei pronosticuri identice: peste 1.5 goluri. Primul vizeaza partida din Bundesliga, dintre Leverkusen și Schalke. In competiție directa pentru ocuparea unui…

- Inca o zi, inca un combo ce ne poate dubla investiția. Biletul de astazi este compus din evenimente programate in rundele din Bundesliga, Premier League și Liga 1. Meciul din intrecerea interna inclus pe combo, FC Botoșani – Gaz Metanb, incepe și cel mai devreme, la ora 14:00, așa ca va trebui sa grabiți…

- Contrar credinței populare, nu toți șoferii circula cu viteza pe strazile din Romania. Totuși, mulți se intreaba daca este permis ca unii dintre conducatori auto sa circule cu 20 de km/h intr-o localitate unde limita este de 50 de km/h? Daca un conducator auto circula cu 20 de km/h intr-o localitate…

- Oferta fotbalistica de astazi aduce in prim plan cele 15 intalniri contand pentru manșa retur a șaisprezecimilor intrecerii. Noi suntem la post! Avand la dispoziție o multitudine de partide de fotbal de cea mai inalta calitate, suntem convinși ca vom asista la o noua seara europeana spectaculoasa, cu…

- Romania are cel mai mare potential de dezvoltare a segmentului de plați mobile, fiind lidera detasata a regiunii, iar in curand telefonul mobil va putea fi folosit ca instrument de plata contactless la POS.

- Astazi, șoferii au primit o veste neașteptata! Și asta dupa ce comisia juridica a Senatului a acordat azi, 20 februarie, raport de admitere propunerii legislative pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv…

- Fondatorii Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, vor sa achitioneze un pachet de 63,27 milioane de actiuni, echivalentul a 55,5% din producatorul de caramida Cemacon Cluj (CEON), al doilea jucator dupa cota de piata din tara, reprezentand o tranzactie de 34,8 mil. lei. Oferta se va…

- Oferta fotbalistica de astazi se cam limiteaza la evenimentele propuse de prima faza eliminatorie a anului, in Liga Europa. Vorbim de 16 confruntari atractive la prima vedere. Atentie, insa, la sumele pariate astazi, pentru ca, asa cum stim, Liga Europa este in primul rand o competitie a marilor surprize.

- Ziua de sambata ne intampina cu sute de evenimente din fotbalul european de top si nu numai. Analizam profesionist partidele programate si extragem acele pronosticuri capabile sa ne aduca pe plus.A A

- Dupa o saptamana de castiguri considerabile prin intermediul pronturilor oferite, astazi apasam si mai mult pedala de acceleratie. Profitam de o "dezmortire" a ofertei, ce ne propune primele confruntari ale unor noi runde electrizante in marile campionate ale Europei, precum si in Liga 1.A A

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- Si in a doua zi a saptamanii am avut parte de castiguri consistente. Ne-am dublat inca o data investitia prin intermediul biletului propus, iar din pachetul de pronosticuri single, nu mai putin de 5 au fost castigatoare!A

- Echipa PeliFilip, alaturi de casa de avocatura Linklaters, a asistat Ministerul Finantelor Publice intr-o emisiunea de euroobligatiuni de 2 miliarde de euro in doua transe, derulata saptamana trecuta. Prima transa de euroobligatiuni este in valoare de 750 de milioane de euro, cu o maturitate…

- Continuam sa acumulam profit! Ieri am bifat alte 7 pronosticuri castigatoare, mizand pe confruntarile programate in cele mai tari intreceri ale Europei, dar si Liga 1. Ne-au adus pe plus in special golurile, marcate la foc automat in meciurile de la Genoa, Lille, Sevilla sau Medias. De asemenea, am…

- Astazi sunt nevoiti sa scoatem profit din piatra seaca. O vom face! Desi oferta sportiva nu este una deloc tentanta pentru pariori, cu o analiza atenta si profesionista putem extrage un set de pronosticuri capabile sa ne ”inverzeasca” biletele zilei.A

- Varianta de bilet a zilei de joi a propus un mix ”verde” de pronosticuri din fotbal si baschet. Am avut si mult noroc, insa important este faptul ca ne-am dublat inca o data investitia, pentru a 14-a doar in luna ianuarie.

- Cancan publica primele imagini cu ambasadoarea Olandei dupa megascandalul declansat de imaginile, pe care tot noi vi le-am oferit in exclusivitate, cu Stella Ronner Grubacic. Diplomata, apriga contestatara a Legilor Justitiei, suparata tare pe Statul Roman, dar si reprezentanta tarii care a oprit Romania…

- Suntem pregatiti sa incepem cu dreptul o noua saptamana, pana la finalul careia sa bifam castiguri importante.A Majoritatea competitiilor interne de top ale ”batranului continent” au pauza pana in weekend, dar si in aceste conditii avem parte de o oferta fotbalistica decenta. In plus, in desfasurare…