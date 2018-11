Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța un week-end ”incendiar” in fotbalul european, unul din care nu vor lipsi atat derby-urile de tradiție, iar aici trecem in cont și pitoreasca Liga 1. In acest context, am selectat cate 10 propuneri pentru fiecare zi a acestui sfarșit de saptamana, concluzionand un calup solid de 20 de selecții,…

- Ultimele partide din cadrul etapei cu numarul 4 din Liga Națiunilor ne-au adus un profit considerabil, intr-o seara in care am avut parte de rezultate logice in marea lor majoritate. Am anticipat ideal succesul surprinzator al galezilor in fața selecționatei Irlandei, mergand pe mana a minim unui gol…

- In ciuda rezultatelor mai mult surpinzatoare inregistrate in Liga Națiunilor, niște deznodaminte demne de meciuri amicale, mai degraba, am menținut ștacheta sus. Ieri am ”inverzit” majoritatea pronosticurilor, fara emoții, evitand surprize mari precum infrangerile Spaniei și Greciei sau duelul neașteptat…

- Spectacolul de cinci stele din UEFA Champions League. Ieri am asistat la o serie de surprize uriașe, dar și la dispute spectaculoase in debutul etapei a 2-a a grupelor UCL. Bayern Munchen nu a izbutit sa invinga puștii celor de la Ajax chiar pe ”Allianz Arena”, insa șocul serii a venit de la Moscova,…

- Am trecut cu succes peste o perioada dificila pentru pariori din punct de vedere al ofertei fotbalistice. Pauza competiționala prilejuita de debutul Ligii Națiunilor a consemnat o ”seceta” totala in fronturile interne de top din Europa, insa acest capitol e pe cale sa ia sfarșit. Incepand de astazi,…

- In lipsa confruntarilor din campionatele interne, ne delectam in acest week-end cu noua competiție organizata de catre UEFA, Liga Națiunilor. Debutand inca de joi, UEFA Nations League trece in etapa cu numarul 2, acolo unde avem programate o serie de dueluri extrem de interesante ce se vor disputa pe…

- Astazi debuteaza prima ediție a Ligii Națiunilor, organizata de UEFA, o competiție care permite naționalelor din Europa o perspectiva mai buna asupra Campionatului European din 2020, de la o plasare intr-o urna mai buna pana la calificarea directa la turneul final. Așadar, aceasta competiție, reprezentand…

- Intampinam cu brațele deschise un nou weekend plin de evenimente fotbalistice de top. Filtram cele mai importante campionate din Europa, pentru a identifica cele mai bune variante de caștig. In contextul in care oferta fotbalistica este una extrem de generoasa, am pregatit pentru acest weekend un total…