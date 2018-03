Stiri pe aceeasi tema

- Direcția transport public și cai de comunicație a prezentat astazi, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, programul de intreținere a infrastructurii rutiere in municipiul Chișinau pentru anul 2018. Lucrarile vor demara atunci cand conditiile meteorologice vor fi bune.

- Președintele PSD Botoșani, parlamentarul Doina Federovici, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul PSD+ALDE pregatește emiterea unor vouchere pentru reabilitarea caselor, respectiv pentru anveloparea acestora sau schimbarea ferestrelor tradiționale cu cele de tip termopan. Masura…

- Un barbat din Campulung Moldovenesc este cercetat in cadrul unui dosar penal, dupa ce s-a urcat baut la volan si a ajuns cu masina pe calea ferata. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 23.00, barbatul de la volan fiind chiar cel care a sunat la 112 si a anuntat evenimentul.In urma ...

- Ministerul Finanțelor da vot de blam autostrazii Pitești-Sibiu și afirma ca proiectul nu a parcurs toți pașii necesari pentru a putea fi ”selectat și bugetat”. Deși se afla in vartejul procedurilor de licitație, cel puțin loturile 1 și 5 ale autostrazii, anunțarea unui caștigator urmand sa aiba loc…

- 16 miniștri, in 13 ani, au trecut pe la Ministerul Transporturilor, demnitari care nu au fost in stare sa repuna in circulație prima cale ferata din Romania, Bucuresti-Giurgiu. Campania Romania Blocata continua cu un proiect strategic privind infrastructura feroviara.

- Aproape 100 de case, 600 de gospodarii, peste 1.200 de hectare de pasuni si fanete, dar si mai multe poduri, podete si tronsoane de drumuri au fost afectate de inundatiile care s-au produs in Harghita in aceasta saptamana, arate datele provizorii puse la dispozitie de Institutia Prefectului.…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat, scrie News.ro.

- Circa 45 de mii de lei – aceasta este valoarea banilor publici care se cheltuie pentru interventia structurilor de forta in cazul unei alerte cu bomba false. Informatia a fost prezentata de catre seful-adjunct al Directiei de politie a municipiului Chisinau, Silviu Musuc, in contextul in care doar saptamana…

- Miercuri, 7 martie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Arges, impreuna cu politistii Serviciului Politie Transporturi, au actionat la trecerile la nivel cu calea ferata, pentru reducerea riscului rutier. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 81 de sanctiuni contraventionale, dintre…

- Aproape 600 de legumicultori, dintre care 451 in pilonul intai al Programului Tomata 2018, au depus cereri de ajutor de minimis la Directia Agricola Judeteana (DAJ) Buzau, 60-70% din noii inscrisi fiind tineri, a declarat, marti, pentru AGERPRES, conducerea institutiei "In anul 2017, in pilonul intai,…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- Paguba financiara imensa anunțata de conducerea CFR Calatori. Instituția estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei in acest an si venituri totale de 2,08 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

- In ciuda informatiilor aparute in presa centrala, potrivit carora sistemul national nu are suficient de multe gaze, in zona Moldovei nu se inregistreaza probleme. Zilnic, necesarul de consum este completat cu gaze extrase din depozite. De mentionat ca, in situatii extreme, populatia are prioritate in…

- Circa 10.000 de manifestanti, potrivit estimarilor politiei, au cerut duminica, la Bruxelles, solidaritate cu imigrantii, relateaza AFP. "La Bruxelles nu s-a creat un al doilea Calais doar datorita cetatenilor, nu acestui guvern", a subliniat Alexis Deswaef, presedintele Ligii pentru Drepturile…

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest era oprit miercuri dimineata din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului, la ora 8:30 sase trenuri de calatori stationand temporar, informeaza CFR SA printr-un comunicat.

- Angajatii Salinei de la Slanic, judetul Prahova, au intrat in greva, marti. Circa 80 de mineri sunt blocati in subteran si refuza sa iasa, in timp ce altii protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici si a lispei investitiilor.

- 2018 este anul de gratie al infrastructurii feroviare din Romania. Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, elibereaza ultimele avize si autorizatii pentru a extinde șantierul celei mai complexe lucrari de infrastructura feroviara din Romania.

- Ministerul Transporturilor este pe cale sa cedeze ilegal, in favoarea Consiliului Judetean Constanta, unul din cele 15 spitale regionale din reteaua sanitara proprie - Spitalul Clinic Cai Ferate (CF) Constanta, de importanta strategica pentru reteaua transporturilor din Romania. La acest rapt au pus…

- Reporterii Libertatea au aterizat la baza din Kandahar, Afganistan. Au zburat alaturi de aproximativ 140 de soldați romani, care vor fi staționați timp de șase luni la unitatea militara. Este un moment critic al razboiului din Afganistan, inceput in urma cu mai bine de 16 ani. Prezența talibana este…

- Vazuta, initial, ca o lucrare care va genera un profit urias, modernizarea caii ferate frontiera-Curtici-Arad a ajuns sa fie „lovitura de gratie” pentru societatea care a castigat licitatia. SC Euro Construct Trading ’98 SRL, caci despre aceasta firma este vorba, a ajuns in insolventa. Cu toate ca este…

- "Sunt in reevaluare aceste obiective. Am luat legatura cu autoritatile locale care sustin ca nu este oportun sa fie inchise (rutele- n.r.) din cauza faptului ca exista o mare cerere din partea publicului calator, care insa nu se reflecta si in casele de bilete ale CFR Calatori. Am organizat supracontroale…

- Ministerul Transporturilor a dat studenților aproape un milion de bilete gratuite pe luna, din aprilie pana in decembrie 2017. Suma totala a acestora se ridica la 8.334.685 de bilete, dintre care 1.381 sunt abonamente. Deși Libertatea a cerut date exacte legate de gratuitatea oferita din 1 februarie…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …

- Prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV ar urma sa fie construita intre Budapesta si Cluj-Napoca. Exista consens intre Ungaria si Romania pentru acest lucru, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera ca victima…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor verifica modul in care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a ramas fara contract pentru servicii de curatenie si salubritate, au declarat...

- OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri, potrivit acelorasi surse. "OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand…

- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare reprezentand circa 80% din totalul sumelor aferente…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Prefectul Vasile Moldovan s-a deplasat, la solicitarea Primariei și Consiliului Local Ulmeni, respectiv a locuitorilor din zona, in localitatea Țicau, orașul Ulmeni pentru a analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul județean 108 A. Din comisia…

- Argeșul putea avea un ministru in Guvernul Dancila. Este vorba de cel al Comunicațiilor și Societații Informaționale. Insa, potrivit deputatului Catalin Radulescu, oferta a fost refuzata, deoarece PSD Argeș nu are un om cu expertiza pentru aceasta funcție. ”Nu am avut un om cu expertiza foarte mare…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- In anul 2017, exporturile de marfuri din regiunea separatista in statele UE au inregistrat o crestere spectaculoasa, cu peste 47%, pana la circa 240 de milioane de dolari, arata date publicate de structurile vamale din regiune, scrie mold-street.com. In consecinta cota UE in exporturile regiunii a…

- "Am facut o analiza in Centrul National de Comanda, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de functionare, am analizat foarte atent si situatia pentru perioada urmatoare. (...) Este un cod galben in vigoare pana maine seara si am dorit sa ma asigur ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie,…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- Rovinietele pentru vehiculele de transport marfa de peste 3,5 tone, valabile pentru o zi, vor creste la 12 euro, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor. "Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10 a al Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor…

- Un violent incendiu izbucnit sambata seara intr-un centru de recreere din apropiere de Tondela, in nordul Portugaliei, s-a soldat cu cel putin opt morti si circa 50 de raniti, conform jandarmeriei, transmite AFP. „Aproximativ 70 de persoane cinau in cladire la momentul izbucnirii incendiului, exista…

- Guvernul pregateste scumpirea rovinietei. Taxa de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania va creste pentru autovehiculele de transport marfa, cu cel putin 80%, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. In document se motiveaza ca “așa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Victor Ponta, despre situatia din PSD: Filmul de azi l-am vazut de atatea ori Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma întreaba de ce nu…

- Marin Anton, fost director general la Rafo Onești, fost deputat PNL si secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost trimis in judecata de DNA pentru ca ar fi luat o mita de aproape 23 de milioane de lei de la compania care a realizat noul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Președintele Dodon a fost suspendat astazi pentru a treia oara din funcție deoarece a refuzat repetat sa promulge legea „anti-propaganda”. Decizia Curții Constituționale a venit dupa ce a examinat astazi sesizarea depusa de deputatul Sergiu Sârbu privind constatarea…

- Ministerul Transporturilor intentioneaza sa rectifice bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2017 al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime, dupa ce sumele care ar fi trebui sa fie alocate investitiilor au fost diminuate, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern postat pe site-ul…

- Finantele intentioneaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se finanteze cu 48-50 miliarde lei, nivel similar cu cel propus pentru…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminica, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…